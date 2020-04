El PP pide adelantar "todo lo que se pueda" la próxima vacunación de la gripe

El grupo del PP en el Congreso ha pedido al Gobierno que la próxima campaña de vacunación contra la gripe estacional se adelante "todo lo que se pueda" siempre y cuando lo avalen criterios científicos.

Así consta en la proposición no de ley que el PP ha registrado este jueves en la Cámara Baja, en la que explica que su propuesta tiene como objetivo diferenciar la incidencia de la gripe de la del coronavirus, cuyos rebrotes podrían producirse en otoño.

Para llevar a cabo este hipotético adelanto de la campaña de vacunación contra la gripe, que suele comenzar en octubre, los populares plantean una estrategia de coordinación entre las administraciones y las sociedades científicas

Uno de los propósitos consistiría en expandir la vacuna contra la gripe estacional a la mayor cantidad de población posible, y así, "facilitar en la medida de lo factible un diagnóstico diferencial claro" respecto al coronavirus.

El PP, en el texto de la iniciativa, recuerda que durante la temporada 2018/2019 se registraron 490.000 casos leves de gripe, según los datos recabados por los servicios de atención primaria, en tanto que se contabilizaron 35.300 hospitalizaciones con gripe confirmada por ensayos de laboratorio.

Además, la gripe provocó 2.500 ingresos en unidades de cuidados intensivos y se certificaron 6.300 fallecimientos.

No ha sido la única proposición no de ley presentada este jueves por el grupo popular, que desde que comenzó la emergencia sanitaria por la COVID-19 no ha dejado de proponer iniciativas parlamentarias de este tipo.

En otra pide al Gobierno que se aprovechen todos los laboratorios del país para efectuar pruebas diagnósticas del coronavirus, entre ellos los veterinarios.

Y solicita, en una propuesta más, que los desplazamientos a huertos particulares quepan en un tipo de autorización uniforme en todo el Estado. EFE