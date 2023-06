IU pide acuerdos para adecuar la estación de tren a la llegada del AVE

IU-Convocatoria por Oviedo ha pedido este domingo acuerdos para adecuar la estación de tren a la llegada del AVE. La formación considera que "las dificultades de la estación de Oviedo a lallegada del AVE requieren reformas y acuerdos".

Para Gaspar Llamazares, "hay que dejar de llorar sobre la leche derramada, hay dejarse de reproches y, por el contrario, hay que buscar acuerdos entre las administraciones para adecuar la estación de Oviedo a corto y a medio plazo".

"Ese debe ser el objetivo. No seguir enredando, si no llegar a diálogos y acuerdos", ha indicado Llamazares que ha añadido que ha de considerarse esto desde un enfoque de Oviedo como capital y como centro del área metropolitana. "No cabe apelar a dificultades pasadas ni herencias recibidas. Es preciso ponerse a trabajar todos juntos", concluyó.