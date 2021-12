Picazo niega que Cs se haya reunido con el PSOE para cambiar la ley electoral de C-LM: "El tiempo lo dirá"

La presidenta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, ha negado que su partido se haya reunido con el PSOE y el Gobierno de Emiliano García-Page para cambiar la ley electoral de Castilla-La Mancha tal y como el PP asegura. "El tiempo lo dirá", ha señalado.

A preguntas de los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido en las Cortes, Picazo ha insistido en que es "mentira" el supuesto acuerdo cerrado entre el PSOE y Cs "para que el número de diputados pudiera ser de 49 o 53" en las Cortes castellanomanchegas, del que hablado este lunes el presidente del PP, Paco Núñez.

Preguntada por si sería partidaria de aumentar el número de diputados o le gusta la actual ley electoral, ha afirmado que Cs ha dicho "por activa y por pasiva que el sistema que existe en Castilla-La Mancha, y a la vista está, no es proporcional ni representativo".

Dicho esto, ha insistido en que "no ha existido ninguna reunión con el Gobierno" ni Ciudadanos ha alcanzado "ningún acuerdo" al respecto. "No sabemos absolutamente nada y, me imagino, que ni siquiera se llegará a hacer", ha abundado la diputada naranja.