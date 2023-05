Picazo confía en que el trabajo parlamentario de CS sea "aval suficiente" para tener la confianza del electorado

Asegura que no hay "socio preferente" entre PP y PSOE para pactar un gobierno pero asegura que cierra la puerta a "los extremos" de Vox y UP

La candidata de CS a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, se ha mostrado confiada en que el trabajo parlamentario de su formación a lo largo de esta legislatura sirva de cara al electorado como "aval suficiente" a la hora de depositar el voto, ya que considera que la labor realizada ha sido muy útil para los castellanomanchegos.

En una entrevista con Europa Press, Picazo ha apuntado que el esfuerzo naranja en el Parlamento "debería servir cuando la gente vaya a meter la papeleta para elegir presidente".

"Eso sería lo normal, ha de ser aval suficiente para dar la confianza a CS. Hemos trabajado mucho y bien y es un orgullo para mí", ha dicho Picazo, quien apunta que en los últimos años parece haberse olvidado todo lo ocurrido en pandemia y el trabajo realizado por Ciudadanos. "Espero que la gente piense, reflexione y sepa qué es lo que quiere para Castilla-La Mancha".

En este punto, Carmen Picazo ha lamentado que en los últimos días el candidato socialista, Emiliano García-Page, está anunciando medidas con tono electoral que "ya están aprobadas y presupuestadas, pero no ejecutadas", como medidas en torno a la puesta en marcha de los cuidados paliativos pediátricos, iniciativa que surgió de la mano de Ciudadanos.

EVITARÁ QUE VOX Y UP ENTREN EN EL GOBIERNO

En el caso de que Ciudadanos sea clave para definir el color del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo tiene la puerta abierta a dar su apoyo al partido que respete el "proyecto liberal" de su formación.

"Esa es nuestra aspiración y vamos a ser muy exigentes. No nos va a temblar el pulso en exigir medidas necesarias para Castilla-La Mancha", ha afirmado.

En todo caso, asegura que no hay "socio preferente" entre PP y PSOE, pero sí tiene claro que si de su voto depende, ningún "extremo" --en alusión a Vox y Unidas Podemos" tocará gobierno en Castilla-La Mancha.

"No vamos a estar viendo si es PSOE o PP, lo que queremos es transformar esta tierra. El que esté dispuesto a ello será con el que pactemos. Pero si somos decisivos, los extremos no llegarán. No quiero extremos, que ya sabemos cómo funcionan. Dejar un gobierno en manos de ellos no trae nada nuevo", ha abundado.

PAGE Y NÚÑEZ SON "IGUAL DE CONSERVADORES"

Respecto a los candidatos del PSOE y el PP a la Presidencia de la Junta, Emiliano García-Page y Paco Núñez, Picazo ha afirmado que ambos son "igual de conservadores", lo que, bajo su punto de vista, "no funciona", ya que no les ha oído "ninguna medida" que pueda transformar Castilla-La Mancha.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En este sentido, ha lamentado que García-Page hable ahora de medidas que han sido aprobadas en las Cortes a instancias de Ciudadanos, como el banco de leche materna, la relativa a los cuidados paliativos, sobre la salud mental o las ayudas a autónomos. "No está en el ADN del PSOE y creo que Page es el hombre milanuncios.com".

Ha lamentado en este sentido que el presidente castellanomanchego venda "mucho humo" y quiera establecer un perfil propio de hombre moderado cuando sigue las directrices del PSOE y de su secretario general, Pedro Sánchez.

Respecto a Paco Núñez, la candidata del CS ha apuntado que pretende ser "un hombre muy presidencialista" y con "mucho boato". "Está dispuesto a gobernar con Vox y compite con este partido en quién quiere más al campo, la caza o al mundo taurino, pero no ofrece nada nuevo".

"Al final son las mismas caras, distintos partidos pero igual de conservadores. No han hecho nada y viven de las políticas de sus partidos cuando están en el gobierno, y veo muchos fuegos artificiales que no terminan de sonar del todo bien", ha argumentado.

Es por ello por lo que ha abundado en que lo que representan tanto García-Page como Núñez es "conservadurismo y continuar con lo mismo". "Así no vamos a avanzar y aquí está Ciudadanos, que no nos hace falta ningún teatro. Somos valientes y estamos aquí para pensar en Castilla-La Mancha".

"No veo estar otros cuatro años con estos dos partidos conservadores que no nos dicen la verdad, nos han mentido a la cara y dicen mil anuncios, diciendo a cada colectivo lo que quiere oír, pero a la hora de la verdad no ponen la carne en la asador", ha zanjado.