PGE.- El PP dice que el PSOE "no tiene un proyecto de futuro ni plan de inversión para la provincia"

Los diputados nacionales del PP por la provincia de Cádiz, Ignacio Romaní y Pepe Ortiz, han afirmado sobre los PGE que el PSOE "no tiene un proyecto de futuro ni plan de inversión para la provincia". "Más de lo mismo, no aportan nada nuevo a la provincia y se limitan a repetir los mismos proyectos estrella de los últimos cuatro años que ante sus incumplimientos y falta de gestión ya empiezan a ser proyectos estrellados", han incidido.

En una nota, han afirmado que "se trata de unas cuentas electoralistas e irreales, redactados para salvar a Pedro Sánchez y el PSOE en un año electoral, pero no resuelven las necesidades de la provincia". En este sentido, han añadido que "están basados en el hachazo fiscal a la clase media, a subir impuestos y a mantener a Pedro Sánchez en Moncloa dando de lado al desarrollo de la provincia".

Romaní ha defendido que "es un presupuesto negativo para la provincia que no se corresponde con la realidad y necesidades". "No sirve porque no hay nada que de visibilidad al desarrollo futuro de Cádiz pero tampoco sirve para terminar lo que estaba ya planteado de antes", ha manifestado.

En este sentido, ha afirmado que "el PSOE no tiene un plan de inversiones para la provincia, no hay ninguna visión ni planificación de futuro y se actúa por golpe de efecto cada vez que lanza un presupuesto, pero luego no se concluye en nada". "Cádiz necesita unas cuentas verdaderamente inversoras y generadoras de empleo y no la apatía del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Cádiz", ha incidido.

Los diputados del PP se han remitido como ejemplo a la "nula ejecución presupuestaria en la provincia", apuntando a los "más de 25 millones de euros consignados en años anteriores para el Nudo de Tres Caminos, los 111 para el BAM, 38 para el Buque Oceanográfico o los 300 comprometidos en 2022 para la Algeciras Bobadilla que no se han ejecutado".

En relación a la obra del BAM han anunciado que el PP va a enmendar los PGE de 2023 para "que este proyecto recupere el apellido Cádiz, que si tenía en las cuentas anteriores, como una inversión plurianual entre 2021 y 2025 y que este año aparece como una partida genérica". "Nos extraña y queremos preguntar al Gobierno porque desaparece el apellido Cádiz para los BAM e intentar que plasme por escrito el compromiso de la carga de trabajo para el astillero de Puerto Real", han indicado.

Igualmente, Ignacio Romani ha mostrado su preocupación por la "falta de inversiones" para el arreglo de las Murallas de Cádiz para que "sólo aparecen 100.000 euros por parte del Ministerio de Cultura pero nada para la primera fase de las obras licitadas y mucho menos para el proyecto integral de rehabilitación, y cuanto más se tarde en arreglar las murallas el deterioro será mucho mayor".

Para Ortiz "el PSOE ha renunciado a todo lo que la provincia necesita y pone barreras a nuestro desarrollo socioeconómico". Así, ha criticado que toda la inversión en carreteras en la provincia se derive al Nudo de Tres Caminos, "que con el PP ya habría empezado hace años, mientras el PSOE ha tardado cuatro años en la tramitación para licitar la obra y ahora, según la planificación plurianual de los PGE, en los próximos cuatro años sólo invertirán en esta infraestructura, descartando otras claves como la Vejer Tarifa Algeciras o el desdoble de la N-IV".

Entre los proyectos relegados también ha citado la ampliación del aeropuerto de Jerez, la variante de Campamento, el enlace de Torreguadiaro, el acceso Norte al Puerto de Algeciras o la restauración del Puente Zuazo". Tampoco aparecen las depuradoras de Sanlúcar o Barbate, mientras que en materia de Seguridad no están los cuarteles de Chiclana o Benalup o las comisarías de Cádiz, La Línea o de distrito de Jerez, ha manifestado Ortiz, que ha añadido que "no sólo no contemplan la zona de Especial Singularidad para el Campo de Gibraltar, sino que también han desmantelado la Unidad de Elite contra el Narcotráfico de Andalucía".