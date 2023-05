Petro pide alianza de "política y capital verde" para frenar cambio climático

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido este viernes en Madrid una alianza entre la política y lo público con el "capital verde" que debe invertir para descarbonizar las economías mundiales y frenar el cambio climático.

El mandatario se ha manifestado de esta manera en una desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, donde hoy cierra su primera visita de Estado desde que tomara posesión el pasado agosto.

Petro ha sido presentado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha solicitado por su lado "una transición ecológica justa a ambos lados" del Atlántico "en la que España y Colombia colaboren para avanzar hacia un modelo democrático de energías limpias y renovables".

El colombiano ha aludido a la irrupción de los movimientos y partidos de extrema derecha para explicar la "desvalorización" de lo público y ha asegurado que ese proceso ha conllevado que ahora lo público "no exista" como "herramienta" para combatir el cambio climático.

"Lo público se ha debilitado, no existe esa herramienta, necesitamos un accionar político nuevo que tendría que plantearse una alianza entre el capital verde y el poder público", ha planteado.

En esa línea, ha demandado que el poder público establezca a su vez otra alianza "entre naciones" con "los pueblos atrás" para encontrar "los caminos rápidos de una planificación global que permita una transición de la economía".

EL CAPITAL BUSCA BENEFICIOS

El presidente ha incidido en que el capitalismo es un sistema donde los que invierten "buscan el beneficio per se" y se ha preguntado si ese modelo permitirá lograr una transición ecológica rápida y efectiva.

En ese sentido, se ha preguntado si el capitalismo "puede cambiar" para convertirse en "verde" y que los "empresarios vean cómo invertir para hacer mercancías con rentabilidad" cambiando la matriz energética "de fósil a limpia".

"Tendría que haber una transformación del capital al capital verde", ha asegurado al tiempo que ha planteado la duda de si este capital "sólo puede moverse a donde hay rentabilidad": "ahí es donde nos estrellamos porque en la mayor parte del planeta, no genera rentabilidad, por lo que el capital no va a estar ahí".

Por todo ello, Petro ha insistido en que la "respuesta" debe venir "de la política".

"Debe estar en la política, no en la economía, en lo público que no busca el beneficio per se", ha subrayado.