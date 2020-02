Peticiones de entre 12 y 14 años para el joven acusado de intentar asesinar al novio de su madre de una cuchillada

La agresión se produjo en enero de 2019 en un piso de la calle Joaquín Velasco Martín que compartían los tres

Fiscalía de Valladolid y la acusación particular solicitan doce y catorce años de prisión, respectivamente, para un varón de 19 años natural de Argentina, E.A.G, acusado de intentar asesinar de una cuchillada al novio de su madre durante una discusión registrada en enero de 2019 en el piso que los tres compartían en la calle Joaquín Velasco Martín.

Los hechos, que serán juzgados por la Audiencia de Valladolid el próximo día 24 de febrero, se produjeron sobre las 23 horas del día 7 de enero del pasado año en el referido inmueble, cuando el acusado y la víctima, T.H.F, de 29 años, se cruzaron en el pasillo y el primero preguntó al segundo si le pasaba algo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En el transcurso del intercambio de reproches producido a partir de ese momento, el agresor, siempre según las tesis de los acusadores, empujó al novio de su madre y éste cayó en el suelo del baño, donde el primero sacó un cuchillo y se lo clavó a su oponente en el lado izquierdo de la mandíbula, de forma que la punta llegó a hacerse visible por el lado derecho de la misma.

Acto seguido, E.A.G. utilizó nuevamente el cuchillo para esta vez hundírselo a T.H.F. en el lado izquierdo del abdomen, donde sin extraer el arma del todo volvió a introducírselo una vez más. La víctima cayó sangrando sobre la taza del water, y allí el acusado le asestó una nueva cuchillada que le alcanzó en el brazo izquierdo.

INTERVENCIÓN SALVADORA DE LA MADRE

Fue la intervención de la madre del agresor y novia del agredido, que entró en el baño para auxiliar a su pareja, evitó males mayores y puso en fuga a su vástago.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal del caso, amén de los doce años por tentativa de asesinato, con la atenuante de drogadicción--el acusado padecía un trastorno por abuso de múltiples sustancias que pudo alterar de forma leve su inteligencia y su voluntad--, solicita la prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo y lugares que frecuente a menos de 500 metros radiales, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante un tiempo de quince años.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública interesa que el procesado indemnice a la víctima con 6.839 euros por las lesiones, otros 3.000 por el perjuicio estético causado y con otros 2.482 al Sacyl por la asistencia dispensada al lesionado.

La acusación particular, por su parte, eleva la petición de condena a los 14 años, junto con las correspondientes medidas de seguridad--la incomunicación con la víctima sería de diez años a mayores de la pena de cárcel que se le imponga--y, en cuanto a la responsabilidad civil, pide 6.839,00 euros por las lesiones causadas, otros 3.000,00 euros por los perjuicios estéticos causados y 6.000,00 euros más por los perjuicios económicos causados al no poder trabajar y al haber tenido que abandonar obras ya contratadas y no haber podido contratar "nuevas", junto con otros 2.482,75 euros al Sacyl.