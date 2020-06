La petición del PP a Sánchez por el caso Dina y otras cuatro noticias del día

1. El PP quiere llegar hasta el final en la investigación del supuesto trato de favor de la Fiscalía con Iglesias

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al PSOE de "atacar las instituciones" y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "explique" los "vínculos" de la Fiscalía General del Estado "a favor de Pablo Iglesias", ya que si no "el caso Dina y el caso Iglesias se convertirán en el caso Sánchez".

2. Sánchez pide "unidad" al PP tras fracasar su "acoso y derribo al Gobierno"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este domingo "unidad" al PP para salir de la crisis causada por la COVID-19, una vez que "su hoja de ruta de acoso y derribo al Gobierno de España ha fracasado". Sánchez ha hecho esta alusión durante el discurso pronunciado en su primer acto electoral de la campaña vasca, celebrado en San Sebastián, donde el secretario general del PSOE ha arropado a la candidata a lehendakari socialista, Idoia Mendia.

3. Bono dice que es una "desvergüenza" pedir investigar a González y arremete contra Podemos

El exministro y ex presidente del Congreso de los Diputados José Bono ha rechazado que el Congreso investigue al ex jefe del Ejecutivo Felipe González por los GAL y ha tildado de "despropósito político" que Podemos apoye la comisión de investigación en la Cámara Baja.

El exministro y ex presidente del Congreso de los Diputados José Bono ha rechazado que el Congreso investigue al ex jefe del Ejecutivo Felipe González por los GAL y ha tildado de "despropósito político" que Podemos apoye la comisión de investigación en la Cámara Baja. "No hay nada que investigar", ha exclamado Bono en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que la iniciativa es "un despropósito político que no está en la cabeza de los españoles". "Una desvergüenza", ha criticado.

4. Anne Hidalgo será la alcaldesa del París olímpico en 2024

La socialista francesa de origen español Anne Hidalgo se impuso este domingo en las elecciones municipales en la capital de Francia y revalidó su cargo como alcaldesa, que le mantendrá al frente de la ciudad hasta 2026, por lo que será la primera edil del París olímpico en 2024. "Esta victoria tiene sentido porque es colectiva", indicó la regidora, que recordó que acudió a la segunda vuelta aliada con los ecologistas.

5. El Real Madrid supera en dos puntos al Barça tras ganar al Espanyol con una genialidad de Benzema

Un solitario gol de Casemiro -con una genial asistencia de Benzema- le da al Real Madrid tres puntos vitales de cara al título de Liga. El Espanyol está a diez de la salvación.