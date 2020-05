La petición de CyL de pasar a fase 1 hace tambalearse el consenso con el PSOE

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha considerado este domingo que es "incomprensible" el anuncio de Fernández Mañueco de pedir que pase a la fase 1 de desescalada toda la comunidad y ha advertido que esta propuesta puede romper el consenso entre la Junta y la formación socialista.

"Si arrastran a Castilla y León a los pies de Pablo Casado, como han hecho con Madrid, no contarán con nosotros", ha indicado Tudanca en las redes sociales y ha adjuntado la petición de Castilla y León de pasar a la fase 1 y otra de las declaraciones de ayer del vicepresidente, Francisco Igea, en la que indica que "no necesariamente" pasarían todas las áreas de salud.

"No se puede estar a favor y en contra del estado de alarma. No se puede pasar y no pasar a la fase 1, al mismo tiempo", ha explicado el líder socialista.

Tras advertir Igea ayer que alguna provincia tiene "complicado" actualmente pasar de fase, Fernández Mañueco ha anunciado este domingo que pedirán al Gobierno de España que toda la comunidad avance de fase si se mantienen los niveles epidemiológicos y los contagios siguen bajando.

Igea ha aclarado en sus redes sociales que "sigue siendo cierto" lo que avanzó ayer, pues "depende de la evolución epidemiológica, como muy bien ha repetido el presidente".

El vicepresidente de la Junta ha insistido en que podrá cumplirse la petición de Fernández Mañueco si sigue la evolución sanitaria en la Comunidad y ha detallado que los criterios se pueden cumplir "por zonas o por áreas".

Además, el alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, ha ironizado en las redes que Castilla y León ha pasado en 24 horas del desconfinamiento "por pedanías" al "todos a una como en Fuenteovejuna".

"Hace dos días, un criterio. Ahora, otro. Hasta hace dos días, por zonas de salud. Ahora, todos de golpe. Da igual la casuística. Llevan mucho tiempo tomándonos el pelo", ha criticado Puente, quien hace responsable del "dislate" a la Junta.