Perú se acerca al medio millón de casos y el Gobierno no descarta volver a "medidas anteriores"

La ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, no ha descartado este domingo volver a las "medidas anteriores" llevadas a cabo por el Gobierno para intentar frenar el avance de la pandemia si la situación empeora, después de que las autoridades sanitarias hayan confirmado un total de 478.024 casos acumulados y 21.072 fallecidos.

"Si los niveles se ponen peor tenemos que regresar a las medidas anteriores", ha expresado durante una entrevista concedida al periódico peruano 'La República'. "Si sobrepasamos y sigue subiendo, tenemos que reconsiderar todo".

Mazzetti, en el cargo apenas un mes tras la destitución de Víctor Zamora, ha apelado a la responsabilidad del pueblo peruano durante la crisis y ha señalado que "de nada sirve" el trabajo realizado por la cartera que dirige si la población no asume su parte de responsabilidad en esta situación.

"Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad (...) Todo el mundo sale y mientras más largo sea el desplazamiento y más personas contactemos y más objetos toquemos, el riesgo será mayor", ha recordado.

"De nada sirve lo que hagamos en el Ministerio de Salud si la gente no nos ayuda. Las mejores medidas se caen frente al desorden. Si la población no ayuda, no vamos a salir bien parados", ha insistido.

"Somos un país tremendamente heterogéneo, a diferencia de otros en donde la gente sigue las normas. Un día se dejó que la gente salga y en ese momento se empezó a llevar el virus por todas partes", ha lamentado.

Pese a ello, Mazzetti descarta que el país este experimentando un nuevo pico, y ha defendido la estrategia del Gobierno de decretar la cuarentena según la situación de cada una de las regiones del país, pues "si el virus mata, el hambre también".

"Fue una decisión adecuada. Tenemos que tomar medidas equilibradas entre el ser humano y la economía. (...) Si el país no se reactiva, ni siquiera tendremos fondos para contribuir a la salud. Al mismo tiempo los ciudadanos también tenemos que ser muy responsables", ha dicho.

Mazzetti también ha abordado la situación de las comunidades indígenas de Perú y ha reconocido ciertos "prejuicios" por parte de las autoridades y "dificultades para entenderse", lo que se suma a que el Estado lleva "mucho tiempo" sin hacer lo que este sector de la población del país necesita.

"Están alejadas, no llegamos como debemos y muchas veces ponemos mucha distancia. Me explico: en salud es más fácil que los demás hagan lo que yo estoy acostumbrado a hacer, en vez de comprender cómo otros se acercan a la enfermedad", ha explicado.

"Hay que ser honestos, no necesariamente les miramos como iguales, hay mucho prejuicio. Entre comunidades amazónicas y andinas, hay cerca de 800 casos positivos", ha reconocido la ministra de Salud, quien, sin embargo, no se ha aventurado a dar una cifra exacta en relación al número de fallecidos.