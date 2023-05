Perú.- La ONU ratifica que Perú hizo un uso excesivo de la fuerza "que condujo a la muerte" de manifestantes

El relator especial asegura tras una visita a la cárcel que Pedro Castillo se encuentra bien

El relator especial sobre libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, ha ratificado la posición de Naciones Unidas sobre el uso de fuerza excesiva por parte de las autoridades peruanas durante las protestas que se dieron en el país desde principios de diciembre, y en las que murieron en torno a 60 manifestantes.

Al concluir su visita al país andino, Voule, en una rueda de prensa, ha insistido al Gobierno en que las investigaciones sobre dichas muertes deben ser "transparentes, independientes y que incluyan a las víctimas para poder saber exactamente qué sucedió y bajo qué condiciones se dio ese exceso de fuerza".

"Invito a los peruanos a pensar sobre cuál es la mejor forma para poder resolver esa crisis política, social y económica al pensar en mejores reformas políticas que podrían incluir a los grupos vulnerables, a las poblaciones indígenas, las minorías, para que se sientan más protegidas", ha aventurado el relator especial, en declaraciones recogidas por la cadena Ecos Latinos.

Es necesario para Voule que se incluya a todos los grupos sociales que componen el país, y por lo tanto estas reformas que propone deben ser consensuadas con todos ellos.

Además, Voule ha visitado al expresidente Pedro Castillo en prisión, donde está detenido desde diciembre de 2022. "Puedo asegurarles que está en buenas condiciones, aún cuando tenga algunos reclamos que justamente los he hecho llegar al Gobierno", ha asegurado.

"No he visto una persona que no está bien tratada. Claro, obviamente en la prisión uno no puede decirlo así, pero simplemente es una persona que se ve que ha recibido buen trato", ha aclarado el relator especial.

Esta visita, ha asegurado, era "importante dentro de mi misión", ya que demuestra que el Gobierno "está abierto a permitirnos a tener todo tipo de debates que queremos".