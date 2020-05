Perú.- Keiko Fujimori sale de la cárcel después de que la Justicia peruana revocara su prisión preventiva

La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha abandonado este lunes la cárcel de Lima en la que se encontraba, después de que la Justicia revocase la pena de prisión preventiva que cumplía desde enero por supuestamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, en medio de la crisis sanitaria de la pandemia de Covid-19.

Fujimori había denunciado días atrás las condiciones de hacinamiento de las cárceles del país y pidió medidas "urgentes" para salvaguardar la salud de los presos ante el avance de la pandemia del nuevo coronavirus.

A su salida de prisión, ha vuelto a insistir en esta "insostenible" situación que se vive en los centros penitenciarios. "Les suplico que aceleren los procesos para aliviar el terrible hacinamiento de los penales", ha pedido a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Hace unos días, la Justicia decidió aprobar la apelación presentada por la defensa de Fujimori y revocar la prisión preventiva alegando que "la sospecha de culpabilidad basada" no era suficiente por sí misma para dictar esta pena.

Fujimori también ha contado en sus redes sociales que ante la situación de riesgo a la que ha estado expuesta no se reunirá con su familia hasta que se realice la prueba de Covid-19. No obstante, en relación a su marido, Mark Vito Villanella, no puede mantener contacto con él debido a que también esta siendo investigado por el mismo caso.

"Mientras no tengamos esa respuesta, vamos a ser muy respetuosos con la resolución. Keiko no tiene ni va a tener contacto con su esposo", ha asegurado Giulliana Loza, la abogada de Fujimori, según ha contado el diario peruano 'El Comercio'.

Por su parte, el fiscal superior y coordinador del equipo especial 'Lava Jato', Rafael Vela Barba, ha presentado este lunes un recurso de casación contra la excarcelación de la líder opositora al considerar que la defensa no presentó su petición dentro de los plazo legales correspondientes.

El caso Odebrecht es la principal derivada del caso 'Lava Jato', que estalló en Brasil. En ambos, se investiga una red de tráfico de favores políticos a cambio de donaciones de empresas.

Después de Brasil, Perú es el país donde más fuerza ha cobrado el escándalo de Odebrecht. Los expresidentes peruanos Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski están siendo investigados.

Keiko Fujimori habría recibido unas supuestas donaciones ilegales por parte de la constructora brasileña en 2011 para sufragar sus actos de campaña. La Fiscalía también indaga el dinero recibido para competir en los comicios presidenciales de 2016.