Perú.- El expresidente Kuczynski denuncia que el pedido de la Fiscalía de 35 años de prisión es una "condena a muerte"

El expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski, de 84 años de edad, ha denunciado que la petición de la Fiscalía para condenarle a 35 años de prisión por el caso de supuesto blanqueo de capitales y organización criminal, sería como "condenarlo a muerte".

"La Fiscalía que investiga, que investigue todo lo que quiera, pero no tiene derecho a eliminar y aniquilar gente", ha reprochado el Kuczynski, quien ha recordado el caso del expresidente Alan García, procesado en el caso Odebrecht y quien se suicidó durante su arresto preliminar.

Así, Kuczynski ha acusado a la Fiscalía de "llevar a la muerte" al expresidente García. "Yo no quiero que me pase a mí, porque esos señores (los fiscales) me están condenando a muerte 35 años cuando yo tengo casi 85. Son 120 años, voy a ser el peruano más viejo en prisión", ha aseverado.

El exmandatario peruano ha desmentido haber constituido el grupo delictivo al que se le acusa de haber recibido más de doce millones de dólares de parte de la constructora brasileña Odebrecht, de acuerdo con la tesis defendida por la Fiscalía.

"¿Estamos en una república socialista bananera o en un país donde no hay ley? Las acusaciones son falsas", ha aseverado el expresidente Kuczynski, según recoge la emisora andina RPP.

La Fiscalía de Perú ha solicitado una pena de 35 años de cárcel para el expresidente Kuczynski (2016-2018) por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal. Por su parte, el abogado del exmandatario reconoció que su cliente está "tranquilo", pues se sabe inocente de los cargos que se le imputan.

En abril de 2019, la Justicia peruana impuso a Kuczynski 36 meses de prisión provisional, que cumplió finalmente en su domicilio. Ya en abril de 2022, la Corte Superior Nacional decretó su libertad con ciertas condiciones, entre ellas no salir de la región metropolitana de Lima y estar accesible a los investigadores del caso.

Odebrecht protagoniza un escándalo de pago de sobornos a cambio de contratos públicos que ha adquirido dimensiones regionales y que en Perú afecta, además de a Kuczynski, a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y su mujer, Nadine Heredia, así como a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.