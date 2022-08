Perú.- Castillo denuncia una persecución contra él y su familia

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha denunciado que existe una persecución contra él y su familia, afirmando que las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía por supuestos delitos de corrupción no son más que intentos por "arremeter" contra sus seres queridos.

"Sé que se la van a llevar, quieren engrilletarla y también al resto de mi familia y quieren quebrarme", ha asegurado el presidente Castillo en relación a su esposa, Lilia Paredes, investigada en un caso de supuesto trato de favor en la licitación de obras públicas.

"No saben que nosotros venimos de la adversidad, venimos de abajo, venimos del sufrimiento. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga resiste y hasta acá y por eso no nos van a quebrar", han enfatizado Castillo durante un acto de entrega de fertilizantes en la ciudad de Andahuaylas, en el sur de Perú.

Castillo también ha alertado de la presencia de ciertas personas que intentan hacerse pasar por representantes del Estado para beneficiarse, por lo que ha pedido la ayuda ciudadana para que sean "identificados" y "sancionados".

"No hemos dado ningún espacio y no hemos dado ningún aval, para que en nombre de Pedro Castillo o en nombre de la familia, estén ingresando a algún ministerio para sacar rédito para su bolsillo", ha dicho, según informa el diario 'El Comercio'.

Este domingo, el Poder Judicial ha reprogramado la audiencia en la que se decidirá la petición de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva para la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de dinero, en el marco de una trama que según la Fiscalía lidera el presidente peruano.