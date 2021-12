Perú.- Castillo asegura que "no podrán callarnos" pese a las grabaciones que se publiquen en prensa

La vicepresidenta de Castillo considera que la moción de censura es un "golpe de Estado"

El presidente de Perú, Pedro Castillo, se ha referido a las informaciones sobre corrupción y a la publicación de grabaciones sobre reuniones extraoficiales que mantuvo cuando ya era presidente y ha asegurado que "no podrán callarnos".

"Estoy seguro que están tramando muchas cosas, saldrán audios, saldrán videos, saldrán muchas ediciones, pero lo que no pueden hacer es callarnos y no podrán doblegar el esfuerzo porque conozco a los cusqueños, porque conozco a los hombres y mujeres de la sierra, del sur y del centro, que se fajan por el país, por eso estamos acá", ha declarado Castillo, según recoge la prensa peruana.

El mandatario ha pronunciado estas palabras desde Cuzco, donde ha participado en la inauguración de la Ciudadela de Salud Infantil Virgen de Vida Wasi, un hospital de tratamiento del cáncer.

Castillo ha negado una vez más estar implicado en actos de corrupción. "Pido acá, desde Urubamba, no dejarse sorprender por algunas voces que a veces quieren hacernos caer, hacernos entender, que estamos imbuidos en actos de corrupción", ha declarado.

"Sería triste que un niño, un joven, un adolescente tengan al frente a un presidente que, siendo maestro, meta las manos, meta las uñas, a lo que corresponde a los presupuestos del país", ha argumentado. "Yo no voy a dar un paso atrás porque he venido por ustedes a dignificar al país (...), a comandar esta patria", ha remachado.

"GOLPE DE ESTADO"

Mientras, la vicepresidenta peruana, Dina Boluarte, ha manifestado su rechazo a la moción de censura que enfrenta Castillo y que será debatida en la sesión plenaria del Parlamento del próximo martes. Boluarte ha calificado la iniciativa de "golpe de Estado".

"No debemos alimentar ese golpe de Estado que viene no de todos los congresistas, sino de algunos congresistas. Inclusive, la misma congresista que ha planteado la moción de vacancia dijo que no lo había conversado al interior de su bancada y que 'se le ocurrió'", ha afirmado Boluarte en declaraciones a la prensa.

Para Boluarte, la moción carece de madurez política, ya que "tratándose de una representante puede poner en crisis al país". "Salvo que la congresista haya conversado con algunos políticos que desde el inicio de haber pasado a la segunda vuelta dijeron vacancia. Me refiero a los líderes de Renovación Popular, Fuerza Popular. Salvo que haya algo detrás que haya conversado, no es tan a la ligera como ella sostiene que lo ha saltado", ha argumentado.

En cualquier caso, Boluarte ha reconocido que en sus cuatro meses de mandato, Castillo ha cometido errores, pero que ya se han subsanando. "Ha habido errores desde el lado del presidente. Se están corrigiendo. Por ejemplo, el secretario general de Palacio ya salió. Está cambiando el presidente ahorita las personas que estaban alrededor", ha explicado.

"El nombramiento de unos ministros también (se han ido corrigiendo). En aras de que se genere una concertación de buen Gobierno, de que la gobernabilidad se respete y en ello vamos a estar trabajando", ha apuntado.