Perú.- Borrell avisa a la UE de que "lo que está ocurriendo en Perú es extraordinariamente grave"

El Alto Representante de la Unión Europea pide el fin de la violencia y que los dirigentes escuchen a la sociedad peruana

El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha comparecido frente al Parlamento Europeo para comentar la situación de Perú, que ha avisado que es "extraordinariamente importante y grave".

Borrell ha asegurado que Perú vive ahora mismo "una grave crisis social y política", pero que "realmente lo que tenemos es una grave crisis estructural de gobernabilidad", una crisis "profunda y duradera" que sólo los propios peruanos pueden solucionar.

"Adelantar las elecciones a este año, que ha sido una de las principales demandas durante las protestas, hubiera sin duda servido para aliviar las tensiones y comenzar a restaurar la confianza en las instituciones democráticas", ha aseverado.

"Y, de hecho, después de un momento de duda inicial, la presidenta (peruana, Dina) Boluarte acabó declarándose favorable a organizar esas elecciones anticipadas y a cortar en consecuencia su mandato. Pero ella no puede disolver el Congreso, tiene que ser el Congreso que se autodisuelva y no parece querer hacerlo, o al menos hasta ahora no lo ha querido hacer", ha añadido Borrell.

Por lo tanto, ha afirmado, "está la situación bloqueada": "Hay que reconocer que las elecciones no son la solución maravillosa y milagrosa para todos los problemas, pero parece que sea una condición necesaria para que, a través de medidas consensuadas de más largo plazo, se pueda mejorar la gobernabilidad y la cohesión social".

RECHAZA LA VIOLENCIA DE LAS PROTESTAS

También ha criticado la violencia de las protestas iniciadas en diciembre de 2022, especialmente "el uso desproporcionado de la fuerza por parte de quien tiene el monopolio de la fuerza y la misión de velar por la seguridad de los ciudadanos".

"Así se lo trasladé personalmente a la Canciller, la ministra de Exteriores, la señora (Ana Cecilia) Gervasi, durante nuestro último encuentro señalándole que era fundamental que las investigaciones en curso aclaren quién y cómo hizo uso de armas de fuego, quién y cómo utilizo desproporcionadamente la fuerza, y estos sean responsables de sus actos ante la justicia", ha sentenciado Borrell.

Por otro lado, ha considerado "un paso muy importante" la visita a Perú en las últimas semanas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y espera que "las recomendaciones finales de esta misión puedan servir para aclarar lo ocurrido".

"Es la sociedad peruana la que tiene que encontrar una salida a esta crisis, una crisis democrática y de representación. Y si no se escucha esa demanda, si no se hacen reformas, si no se toman medidas, se va a romper definitivamente el vínculo entre los representantes políticos y la sociedad", ha alertado el Alto Representante frente a los parlamentarios europeos.