El personal laboral de Exteriores en Reino Unido mantiene la huelga a falta de compromiso por escrito a sus demandas

Afean a los sindicatos su comunicado "unilateral" en el que avalaban la propuesta de Exteriores, que no cumple sus reclamaciones

El personal laboral fuera de convenio que trabaja en las dependencias del Ministerio de Asuntos Exteriores en Reino Unido mantiene la huelga indefinida iniciada el pasado 14 de marzo a la espera de que sus demandas sean atendidas por escrito, después de que el departamento que dirige José Manuel Albares haya hecho una propuesta que además de no satisfacer todos los puntos "no está segura", explican a Europa Press fuentes de los trabajadores.

"Por ahora, a día de hoy, seguimos de huelga", han asegurado las fuentes, que han criticado el que los sindicatos CCOO, UGT y CSIF publicaran el jueves un comunicado en el que celebraban la propuesta planteada desde Exteriores de una subida salarial de entre el 8 y el 10 por ciento y apostaban por deponer la huelga.

"Han publicado el comunicado unilateralmente sin consultar con los trabajadores", han denunciado, subrayando que hasta ahora no ha habido ninguna negociación entre ellos y el Ministerio de Exteriores y defendiendo que lo que deberían haber hecho los sindicatos después de reunirse el jueves con Albares era haber hablado con ellos.

Así las cosas, han explicado que la propuesta planteada por el ministro de una subida salarial al personal laboral en el exterior del 8 al 10 por ciento en ocho países, empezando por Reino Unido, y que en próximas fases podría ampliarse al resto de países no es nueva y tampoco está garantizada.

"Ya estaba sobre la mesa antes de la huelga pero como no era lo que solicitábamos se decidió seguir adelante", han aclarado las citadas fuentes, que precisan que dicha propuesta no resuelve todas las cuestiones planteadas y, sobre todo, "no aseguran que sea fijo" sino que aún tiene que dar su visto bueno el Ministerio de Hacienda y la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR).

PROPUESTA DEL PERSONAL

El personal laboral en Reino Unido ha hecho llegar una propuesta a la Dirección General del Servicio Exterior pero aún están a la espera de una respuesta. En ella, plantean en primer lugar una homogeneización salarial para personas que ocupan un mismo puesto, debido a que a día de hoy hay disparidad entre quienes llevan más años, que paradójicamente cobran menos, y los nuevos contratados.

En segundo lugar, proponen una subida salarial de entre el 15 y el 20 por ciento. Según las fuentes consultadas, inicialmente habían planteado una subida del 27,5 por ciento, a tenor de que la inflación acumulada en Reino Unido ronda el 30 por ciento desde 2008, cuando se hizo la última actualización salarial, pero la han rebajado después de que Exteriores planteara que fuera de entre el 8 y el 10 por ciento.

En todo caso, las fuentes insisten en la importancia de que primero se haga la homogeneización salarial, para que la subida posterior no beneficie más a unos que a otros, y también piden que se tenga en cuenta que con ella todos los trabajadores lleguen a cobrar el salario mínimo en Reino Unido, ya que lo contrario sería ilegal.

Por último, reclaman que se les incluya en la Seguridad Social española, ya que denuncian que tras el Brexit han quedado a merced de la británica que no les brinda las mismas garantías. Respecto a esta cuestión, destacan que por ahora Albares solo ha dicho que se están haciendo gestiones para lograrlo, por eso piden que tanto esta petición como la de la subida salarial se las garanticen "por escrito".

Mientras esto ocurra, al menos por ahora, los 97 trabajadores laborales de la Embajada española en Londres así como de los consulados generales en la capital británica, Mánchester y Edimburgo mantienen su huelga indefinida, con unos servicios mínimos del 25 por ciento, lo que está provocando mucho retraso en la expedición de visados y pasaportes.