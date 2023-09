Personal de enfermería reclama mejoras laborales ante hospitales gallegos y denuncia "anarquía organizativa"

El colectivo Enfermeras APT avanza que "si en San Lázaro no se sientan a negociar", no descartan ir a huelga

Las enfermeras del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), convocadas por el colectivo 'Enfermeras APT', se han concentrado este martes frente a las puertas del hospital para alertar de la falta de profesionales y de la "completa anarquía" en la organización, además de para reclamar mejoras en las condiciones laborales y económicas del cuerpo de enfermería.

Alrededor de las 13,00 horas decenas de profesionales, arropadas también por algunos pacientes, se han concentrado frente al CHUS con pancartas en las que se podía leer 'Se alquila sanitario' o 'Buscamos estabilidad laboral'.

Las reivindicaciones no son exclusivas de la capital gallega. Se han repetido, a la misma hora, frente a los complejos hospitalarios de Monforte, de A Coruña y de Pontevedra. Previamente, a las 11,00 horas, se ha celebrado una frente al HULA.

"Esto es una completa anarquía desde la Covid. La administración ha cogido por sistema no organizar directamente nada. Ya directamente no siguen la lista de contratación, que busquemos nosotros a través de Whatsapps las coberturas...", ha descrito la portavoz del colectivo, Patricia Fraga Díaz.

Reclaman además, según ha expuesto, mejoras salariales. Desde la crisis, bajaron los sueldos, que no suben conforme al IPC", señala. También piden una mejora de la organización de los cuidados. "No podemos dedicar a los pacientes el tiempo que requieren. No hay planes funcionales en las plantas, no hay protocolos, no hay seguimiento ni control de los cuidados. No hay supervisión", ha lamentado.

Por otro lado, ha apuntado a la "fuga masiva" del personal de enfermería y de otras categorías, "que prefieren trabajar en la privada y en otras comunidades" donde, tal y como ha indicado, hay una mayor estabilidad.

"Estamos con contratos a días, sin respetar descansos. Intentan que se doblen turnos incentivando con pagas extra, cuando hay gente al fondo de la lista sin llamar. Están bien como medidas extraordinarias, en momentos puntuales, con sobrecarga de trabajo, como con el Covid o durante el mes de agosto (...), pero un personal que no descansa no puede dar la calidad asistencial que merecen los pacientes", ha defendido.

La portavoz ha avanzado que "si en San Lázaro no se sientan a negociar una mejora de las condiciones de trabajo, tanto económicas como de organización", no descartan ir a la huelga. Sobre esto, ha señalado que ya trabajan con juntas de personal de otras áreas sanitarias para transmitir sus demandas conjuntamente.

Respecto a los últimos acuerdos alcanzados de la mano de los sindicatos, ha dicho que "firman cosas por las que nosotras no queremos pasar". "Hay una pérdida total de contacto con la enfermería, como la administración. Es hora de que nos escuchen", ha afirmado.

SERGAS DEFIENDE SU GESTIÓN

Por su parte, el Sergas ha defendido que, desde la pandemia, los cuadros de personal de enfermería se han incrementado en más de 1.000 profesionales de media, tanto en atención primaria como en hospitalaria, "mejorando sustancialmente las cuotas de primaria y las ratios de unidades especiales y unidades de especialización en constante mejora".

Aseguran que el personal de enfermería "mejoró sustancialmente" sus condiciones de trabajo en el pasado mes de julio, con una rebaja de 16 días de trabajo efectivo en tres años, así como una subida salaria en conceptos como festivos, sábados, domingos, o viernes dentro del concepto de festividad y en los puestos de tarde y deslizantes.

Ponen en valor también las políticas de igualdad y medidas de bienestar para los profesionales, así como las especialidades. Actualmente, señalan, hay casi 1.000 enfermeras especialistas, de las que 200 trabajan en atención primaria en las especialidad de pediatría y familiar y comunitaria.

Por último, inciden en que desde 2019 se ha implantado el nombramiento de continuidad para dar estabilidad al personal que cubre ausencias en áreas específicas y PAC, "con contratos de tres años para cobertura de ausencias que al final de su vigencia se transforman en plazas estables con contratos de interinidad".

Concluyen asegurando que están en marcha convocatorias para dar plazas estables a 2.000 profesionales de enfermería (sumando oposición, concurso de méritos y los de las especialidades).