Perjudicados por el presunto espionaje de Villarejo se quejan de los acuerdos de algunos acusados con Fiscalía

Reprochan a Anticorrupción que se ha pactado "a espaldas" de las acusaciones particulares

Las acusaciones particulares del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por los negocios privados del ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo se han quejado en la sesión de este miércoles de los acuerdos a los que algunos encausados han llegado con la Fiscalía Anticorrupción denunciando que se han fraguado "a espaldas" de los perjudicados y sin que se haya satisfecho la responsabilidad civil correspondiente.

Los abogados, que en su mayoría se han adherido al alegato de los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas, se han desmarcado del mismo por cuanto este último ha hecho gala de la "transparencia" con la que ha actuado Anticorrupción, así como que "en ningún caso se ha pedido a esos acusados que vengan a reconocer nada distinto de lo que ya constaba en la causa".

Por contra, el letrado de Yolanda García Cereceda, que ha sido uno de los más contundentes en este sentido, ha hablado directamente de "una conformidad fraudulenta" porque "se ha ejercido a espaldas absolutamente del resto de acusaciones y defensas en este procedimiento".

"En más de 30 años de profesión jamás he visto que no se ha invitado a una acusación particular a una posible negociación entre una defensa y el Ministerio Público", ha añadido el letrado de Antonio Garzón Fuentes.

El abogado de la acusación particular ejercida por Joaquín Torres Vérez ha esgrimido que habría sido necesario contar con las acusaciones particulares "al menos para conocer su opinión" por cuanto los pactos afectan a "los intereses y derechos de las víctimas".

REPARACIONES INEXISTENTES O "IRRISORIAS"

Al margen de la opacidad denunciada por estas acusaciones, el abogado de García Cereceda ha estimado que "lo grave" es que "se han mutado los hechos que se han venido persiguiendo a lo largo de la instrucción" llegándose a alterar la "verdad material".

Además, ha puesto de relieve que la responsabilidad civil acordada en su caso por defensas y Ministerio Público es "irrisoria", ya que es de 375.000 euros y "el fondo de la cuestión es precisamente la disputa por una multimillonaria herencia de más de 2.000 millones de euros".

Por su parte, el letrado de Marta Fernández Vázquez-Figueroa ha subrayado que a su cliente "no se le ha reparado ningún dado". Por eso, "en todo caso será un reconocimiento de hechos o similar pero no puede considerarse una conformidad", ha sostenido.

En este juicio, que comenzó el pasado mes de octubre, se juzgan a la vez las piezas separadas 'Iron', 'Land' y 'Pintor' de la macrocausa 'Tándem', que versa sobre los trabajos de investigación que Villarejo habría realizado para todo tipo de clientes --desde particulares a empresas del Ibex 35-- valiéndose de los medios policiales que tenía a su alcance.

En concreto, en este triple juicio --el primero por 'Tándem'-- se analizan las presuntas labores de espionaje efectuadas por Villarejo contra empresarios, abogados y otras personas para que sus clientes resolvieran a su favor diferentes disputas por "situaciones de crisis empresarial" o en torno a la herencia del fundador de la urbanización de lujo de 'La Finca', ubicada en Madrid.

Aunque el comisario es el principal imputado --la Fiscalía Anticorrupción reclama para él una pena de 109 años de cárcel-- hay más de 30 encausados, algunos de los cuales han cerrado acuerdos de conformidad con el Ministerio Público confesando los hechos a cambio de una rebaja de la eventual condena.