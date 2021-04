Peritos dicen ante el tribunal que no pudieron determinar si Bárcenas redactó los papeles de la caja 'b' en un solo acto

Dos peritos de la Policía Nacional han señalado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja 'b' que no pudieron determinar si el extesorero 'popular' Luis Bárcenas redactó en un único acto o a lo largo del tiempo los conocidos como 'papeles de Bárcenas', donde se reflejan los movimientos de la supuesta contabilidad paralela de la formación política.

Los policías --uno de ellos ha comparecido por videoconferencia-- han comenzado explicando, a preguntas del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, las conclusiones que expusieron en informes caligráficos entregados a lo largo del año 2013 al Juzgado Central de Instrucción número 5 sobre el análisis de las firmas y visés relacionados con la caja 'b'.

Los inspectores han recordado que se determinó que la grafía y los guarismos que aparecen en los documentos sobre la contabilidad 'b' del PP corresponden a Bárcenas, pero con las "reservas" propias de analizar fotocopias y no originales.

Asimismo, también se señaló que no se pudo constatar que Bárcenas o su antecesor en el cargo de tesorero, el fallecido Álvaro Lapuerta, fueran los autores de las "medias firmas" incluidas en dichos papeles o visés, ya que eran ilegibles y no se podía hacer ninguna comparación con otras rúbricas de estas personas.

Uno de los dos inspectores de la Policía Científica ha apuntado que finalmente tan sólo se identificaron dos de estos visés y se atribuyeron a Bárcenas, si bien no fue técnicamente posible atribuir ninguna de estas firmas a Lapuerta debido a la "variabilidad" que presenta cada una de ellas. "El modelo de firma es de gran dominio escritural, de forma rápida, pero no hay parámetros de comparación. No podemos comparar un tren de alta velocidad con una máquina de juguete", ha dicho el perito.

NO SE PUDO DETERMINAR LA FECHA CONCRETA DE ELABORACIÓN

Así, sobre el análisis para determinar si estos documentos sobre la caja 'b' del PP se fueron elaborando en las fechas que indican o en un solo acto, los peritos han señalado que no pudieron determinar la fecha o la época concreta en la que se redactaron.

El abogado del PP, Jesús Santos, que trata de desacreditar la veracidad de los 'papeles de Bárcenas', ha querido entrar en esta cuestión y ha preguntado si la Policía Científica tiene capacidad para determinar la "alteración" y "evolución" en la escritura de una persona a lo largo de "20 años", periodo en el que el extesorero habría estado registrando las entradas y salidas de la contabilidad paralela del partido.

Los peritos han explicado que la escritura de una persona adulta, de "mediana edad" suele permanecer "estable", "salvo circunstancias vitales, como una enfermedad". Así, en este caso concreto, según ha indicado uno de los inspectores, la escritura de Bárcenas sobre la caja 'b' "presenta muy pocos cambios en un periodo muy largo".

Aún así, ha subrayado que en estos documentos sí se ve una "evolución", ya que en ellos consta "distintos actos de escritura": "Se ven distintos modelos para representar las mismas casillas, incluso hay múltiples útiles escriturales, hay correcciones, tachados, añadiduras".

Con todo ello, ha remachado que existe la "posibilidad" de que los 'papeles de Bárcenas' se hubieran elaborado en un "único acto", pero la "sensación" que se obtiene de su análisis es que "se han ido confeccionado y se han ido añadiendo cosas, se han ido enmendando, corrigiendo, tachando, cambiando las formas de anotar, los conceptos".

"Pero desde luego técnicamente no podemos afirmar que todo se haya hecho en un momento o que se haya hecho en un periodo largo", ha concluido el inspector, que ha añadido que en los papeles se han elaborado con "muchos útiles escriturales".

La sesión, en la que también han comparecido otros cinco agentes de la Policía que intervinieron en el clonado de los correos electrónicos incautados en la sede de Unifica, empresa que realizó las obras en la sede del PP, o que prestaron apoyo en el análisis del material, se ha suspendido a media mañana con motivo de la vacunación contra la covid-19 de uno de los magistrados del tribunal. La vista oral se retomará este miércoles, a partir de las 10.00 horas con más periciales.