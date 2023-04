Peris (CS) se reivindica como la única candidata "con proyecto": "Tengo a los mejores, a los que no son tránsfugas"

Guasp acusa a PP y PSOE de utilizar la Comunitat Valenciana como "banco de prueba" para llegar a la Moncloa: "No les importa"

La candidata de Ciudadanos (CS) a la Presidencia de la Generalitat, Mamen Peris, se ha reivindicado como la única aspirante "con proyecto" para gobernar la Comunitat Valenciana tras las elecciones del próximo 28 de mayo. "Tengo a los mejores, a los que no son tránsfugas, a los que están por las personas y no por los sillones. Personas que no están tachadas de corrupción y sí preparadas para liderar la Comunitat Valenciana", ha expresado.

En un acto "por las familias" este sábado en la ciudad de València, Peris ha estado arropada por la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, quien ha acusado a PP y a PSOE de usar a la Comunitat Valenciana como "un banco de pruebas para llegar a la Moncloa". "No les importan los valencianos", ha denunciado.

En este sentido, Guasp ha subrayado que frente al "retroceso" que supone "el tripartito o PP y Vox", este 28M está "un partido limpio y reformista, limpio de corrupción como CS".

Durante el acto, Guasp ha presentado a la presidenta autonómica de CS y candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Mamen Peris, como "la única que tiene un proyecto para liderar y gobernar la Comunidad Valenciana". "Hemos visto cómo el gobierno del PP está desprotegiendo el medio ambiente y el ejemplo es el mar Menor y Doñana", ha señalado.

En este punto, se ha preguntado "qué es lo qué va a hacer" el presidente del PPCV y candidato de esta formación a la Generalitat, Carlos Mazón, si va a "desproteger a la Albufera". "No existe comunidad autónoma más naranja que la Comunitat Valenciana", ha defendido.

"PREPARADAS PARA LIDERAR"

Por su parte, la candidata autonómica de CS, Mamen Peris, ha puesto en valor "los gobiernos de Ciudadanos, aquellos donde sí se ha sabido gestionar". "Tengo a los mejores, a los que no son tránsfugas, a los que están por las personas y no por los sillones. Personas que no están tachadas de corrupción y sí preparadas para liderar la Comunitat Valenciana", ha expresado Peris.

"Ni los comunistas ni Vox nos van a decir qué hacer ni a cuestionar, somos los únicos libres para hacer política", ha advertido Peris. "Los que venían a rescatar personas han aumentado las listas de espera, la vivienda ha quedado en folletos y el progreso económico que supone la ampliación del puerto de Valencia ha generado peleas", ha reprochado.

En esta línea, Peris ha defendido que CS "tiene un proyecto para la Comunitat Valenciana, donde los emprendedores no paguen impuestos los dos primeros años, donde la Sanidad tenga más plantilla y en tres meses se convaliden los títulos a extranjeros".

"Una Comunitat Valenciana donde los jóvenes tengan acceso a una vivienda, financiándoles el Instituto Valenciano de Finazas (IVF) el 20% que supone la entrada, con ayudas a las familias de dos hijos, las que se convertirán en familia números y donde los valencianos puedan desgravarse los gastos que supone la ortodoncia, las gafas o las extraescolares", ha enumerado.

En esta línea, ha denunciado que Podemos "está dando pase a los okupas" y ha garantizado que CS "asegurará a los arrendatarios su propiedad con un seguro y así ampliaremos la oferta de vivienda, mientras se construya parque público". "Los propietarios quieren que se les pague y no les destrocen la casa", ha recalcado, al tiempo que ha considerado que "la palabra libertad solo la puede defender CS, un espacio de progreso en lo económico y en lo social".

"DIJIMOS QUE NOS ÍBAMOS A PRESENTAR Y HEMOS CUMPLIDO"

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València y candidato a la alcaldía, Fernando Giner, ha resaltado "el valor de la honestidad y la palabra" para defender que la formación concurra a las elecciones. "Nosotros dijimos en septiembre que nos íbamos a presentar y hemos cumplido. La palabra está para cumplirse, y todo lo que no sea eso, no lo puedo entender", ha expresado.

De este modo, Giner ha subrayado que ha presentado para el Ayuntamiento una candidatura "plural" en la que se integran siete personas con discapacidad, otras siete latinoamericanas y "el valencianismo". "En València cabemos todos", ha manifestado.

"Presento una lista histórica de inclusión y unión para este proyecto liberal, porque creo en el centro, creo en la moderación, creo en el sentido común. Creo que soy el mejor candidato al Ayuntamiento porque soy la única persona capaz de llegar a acuerdos. Ni derechas ni izquierdas, ni vienen los unos y se van los otros. Sentido común y gestión", ha defendido.