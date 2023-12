La periodista parlamentaria María Antonia López recoge el premio Josefina Carabias

La periodista María Antonia López ha recibido este martes el premio de periodismo parlamentario Josefina Carabias en su quinta edición que otorga el Congreso de la mano de su presidenta, Francina Armengol, por su "esencial labor" de acercar esta Cámara a la sociedad.

En presencia de familiares, compañeros, diputados y miembros de la mesa, María Antonia López ha recogido este galardón, que se le ha otorgado por la "profesionalidad" mostrada a lo largo de casi 20 años como corresponsal parlamentaria de Telemadrid.

"Para mí, (el premio) tiene un valor añadido porque se concede a una periodista que ha pasado prácticamente toda su vida profesional en televisión, en una televisión pública y además autonómica como es Telemadrid", ha indicado la periodista tras recibir el galardón en el salón de Pasos Perdidos, donde se ha mostrado emocionada durante parte de su discurso.

Los premiados en las anteriores ediciones fueron Lucía Méndez, Anabel Díez, Fernando Garea y Carmen Del Riego, periodistas de la prensa escrita, por lo que López ha remarcado que la televisión se siga considerando como "la principal fuente de información", especialmente en acontecimientos históricos como la jura de la Constitución de la princesa Leonor o la reciente investidura.

"El Congreso, en todos estos años, me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado institucionalidad, respeto, solemnidad, pero también me ha dado otras muchas como compañerismo y amistad", ha desvelado.

María Antonia López ha agradecido además el trabajo realizado por sus compañeros de sección, sin el cual ella no estaría aquí, ha destacado; un trabajo "silencioso" que si no existiera, el suyo en la Cámara Baja sería "prácticamente huérfano".

Referencias propias del Congreso como pasillos, proyectos de ley, proposiciones, mociones y debates a la totalidad ha mencionado la periodista galardonada para resumir brevemente el trabajo de un corresponsal parlamentario, aunque también ha citado la a veces difícil conciliación laboral provocada por la agenda de la Cámara Baja.

Armengol, por su parte, ha atribuido al "buen" periodismo la capacidad para luchar contra la desafección política de la ciudadanía ya que es capaz de "paliar" este mal, y ha destacado que aunque esta desafección es responsabilidad última de la clase política, el periodismo puede contribuir a no aumentarla.

La presidenta de la Cámara ha apreciado la labor realizada por López durante estas dos décadas en sede parlamentaria en las que "ha dignificado" el trabajo de la institución.

"Gracias por acercar esta Cámara a la sociedad. Vuestra labor es esencial para el progreso de nuestra sociedad y la defensa de nuestros valores democráticos. Tu labor María Antonia es esencial. Enhorabuena por este merecido premio", ha indicado Armengol al término de su intervención.

María Antonia López, que se incorporó a Telemadrid en 1994, es desde septiembre de 2004 corresponsal parlamentaria de la televisión autonómica madrileña, es la quinta en recibir este galardón que se concibió como homenaje a Josefina Carabias -primera mujer que se dedicó de forma exclusiva al periodismo- y que está dotado con 6.000 euros y un obsequio institucional.