La periodista Carmen del Riego recibe el premio Josefina Carabias de Congreso

La periodista Carmen del Riego ha recibido este martes de la mano de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el premio Josefina Carabias por su dilatada trayectoria que la convierte en historia viva del periodismo parlamentario en España.

Es una periodista de larga trayectoria que conoce muy bien esta casa y en general conoce muy bien la política, ha ensalzado la presidenta del Congreso en la entrega del premio con el que la institución reconoce la labor de los periodistas del Congreso.

A juicio de la presidenta de la institución, esa tarea es una gran responsabilidad desempeñar esa tarea con un profundo compromiso con los valores que identifican al periodismo. Ustedes merecen el reconocimiento y la gratitud de toda la sociedad, reconocimiento y gratitud que hoy celebramos de forma particular en la persona de Carmen del Riego, ha dicho Batet.

En su discurso de agradecimiento, la periodista ha mostrado su disconformidad con algunos compañeros de profesión que, ha dicho, solo saben recurrir al insulto a los políticos para criticar sus hechos.

Es un periodismo que no me gusta y no es cuestión de edad, ha dicho de esos periodistas que actúan así porque en su opinión no tienen argumentos y se alejan del servicio público para aproximarse al espectáculo y al aplauso fácil.

Del Riego, que ha dedicado el premio a su padre, fallecido en la primera ola de la pandemia, se ha comprometido a tratar de estar a la altura de lo que representa el premio Josefina Carabias y ha recordado lo que para ella es el periodismo: Explicarle a la gente lo que ocurre para que con esa información se pueda formar una opinión. EFE

lvp/fg