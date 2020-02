Pérez-Reverte le manda este recado a Rajoy a raíz del anuncio del nuevo libro de Rivera

Albert Rivera se suma a los políticos retirados que escriben sus memorias. El exlíder de la formación naranja anunció en Twitter que va a publicar su libro 'Ciudadano Libre' para contar "su historia" el próximo 31 de marzo. Una oportunidad que un tuitero curioso no desperdició para preguntarle al escritor, Arturo Pérez-Reverte, sobre el por qué de que los políticos que dejan este campo, empiecen a escribir. Pérez-Reverte no tardó en hacer referencia al ex presidente, Mariano Rajoy, quien publicó 'Una España Mejor' a finales del 2019.

Al periodista, también miembro de la Real Academia Española desde 2003, le escandalizó "ese interés por la cultura impresa, podía haberlo demostrado cuando mandaba". Además, hizo referencia a la institución, de la que es miembro, y donde Rajoy "en dos legislaturas nunca pisó".

Es muy cierto. El caso de Mariano Rajoy, que en dos legislaturas nunca pisó la RAE (lo que hizo fue casi asfixiarla) ni habló (que yo sepa) de libros, resulta bastante escandaloso. Ese interés por la cultura impresa podía haberlo demostrado cuando mandaba. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) February 4, 2020

El tuitero se plantea incluso si la política es el oficio más rentable ya que "basta con un ratito para ser best seller", escribía en la publicación. De hecho, en el hilo de Twitter, varios usuarios también se plantean que los políticos "escriben sospechosamente rápido". Y que incluso que llegan a publicarlo con más fácilidad porque son personas públicas y no ánonimos, "los desconocidos tenemos que picar muchas puertas donde el picaporte te echa sutilmente".

Sin duda, es algo vergonzoso que por ser quiénes son, tienen la enorme suerte que les editan cualquier cosa —sin haberlo escrito en la mayoría de los casos—, mientras que los desconocidos tenemos que picar muchas puertas donde el picaporte te echa sutilmente! Gracias! — Juanjo Soriano Lluch (@juanjosorilluch) February 4, 2020