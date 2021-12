Pérez (PSOE): "Tenemos que generar una alianza con la izquierda permanente para así poder llegar a mayorías"

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha asegurado que "tenemos que tener la capacidad de analizar" que "tenemos que hacer alianzas con la izquierda", añadiendo que "no tenemos que tener ningún tipo de reparo".

"¿La derecha tiene capacidad, alguna vez, de tener reparo a la hora de pactar con la extrema derecha? Nosotros tenemos que saber que tenemos que generar una alianza con la izquierda permanente porque así es como podemos llegar, en este caso a las mayorías y, sobre todo, con amplitud. Desde el centro izquierda hacia la izquierda, ahí es donde vamos a estar nosotros", poniendo como ejemplo la configuración del nuevo gobierno Alemán.

Ha destacado, además, la capacidad del PSOE de dialogar, "que significa algo que ejercemos permanentemente, y que tiene que estar marcado en nuestro ADN socialista: la escucha activa" para "ser útiles". "El PSOE es una herramienta de transformación, una herramienta que representa a la ciudadanía y esa herramienta tiene que ser desde la escucha activa", ha asegurado.

De igual modo, ha incidido en el compromiso político y social y ha destacado que "la alianza que tenemos que tener con los trabajadores la vamos a cumplir y en los próximos días, las primeras reuniones que tendremos, serán con los sindicatos, como tiene que ser, trabajando de su mano, colaborando de manera conjunta y sabiendo que somos el partido de los trabajadores".

Durante su discurso en el cierre del Congreso Provincial del PSOE de Málaga, junto con el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha incidido en que este día será "especial" y ha tenido, de igual modo, palabras para el hasta ahora secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, del que ha dicho "eres una persona de presente, de futuro, y sobre todo una buena persona".

En su discurso, Pérez ha dicho que el PSOE es un partido que "aspira a trabajar desde la máxima ilusión y esperanza, sabiendo que las cosas se pueden cambiar". "En este partido no cabe la resignación", ha abundado.

"No nos resignamos. Somos un partido donde no cabe la desesperanza", ha dicho, aludiendo a trabajar desde "la máxima entrega, audacia, esperanza y pensando en el futuro con mucha ilusión". "Hoy puedo decir que me siento completamente ilusionado de formar parte del PSOE y tener la enorme responsabilizad junto con la nueva dirección provincial, de coordinar el trabajo".

Eso sí, ha reconocido que ese trabajo no lo pueden hacer los compañeros que han sido elegidos como miembros de la Ejecutiva Provincial: "Nosotros seremos el motor pero todo el partido es el coche que representa la provincia", incidiendo en la importancia de dar la participación a la militancia.

Por otro lado, ha dicho que "nos corresponde a todos representar al PSOE y a Pedro Sánchez. Tenemos que ser cada uno de nosotros una sede abierta del partido, que hable, que explique las medidas que estamos tomando desde el Gobierno de España".

"DESDE EL PROGRESO DE MÁLAGA AVANZAMOS HACIA EL FUTURO"

También ha defendido que "hoy queríamos demostrar que la Málaga del progreso es en la que creemos los socialistas, esa Málaga ecologista, feminista, una Málaga diversa", ha defendido, incidiendo en que "nosotros desde el progreso de Málaga avanzamos hacia el futuro y sabiendo todo lo que tenemos que construir por delante".

Ha defendido, de igual modo, el seguir trabajando el municipalismo. "El PSOE es un partido municipalista comprometido. Igual que desde la portavocía tenemos que conquistar el Ayuntamiento de Málaga, vamos a ayudar a Espadas a llegar a la presidencia de la Junta".

Por otro lado, ha añadido que ser un partido útil "significa dar la cara" y "desde la oposición también hacer mucho", y se ha referido, en este punto, al proyecto de la Expo 2027, cuya candidatura el Gobierno aprobará, asegurando que "es bueno para Málaga, lo hemos apoyado desde la oposición y, lealmente, hemos trabajado para que sea un proyecto de Estado".

También en su intervención ha aludido a que "queda mucho trabajo que hacer" y ha dicho que son "responsables", explicando que "nos hemos reunido con el Gobierno para solucionar la situación del Cercanías, somos una oposición útil no como el PP. Trabajamos por el conjunto de la ciudadanía".

Por otro lado, el secretario general del PSOE de Málaga se ha referido a la nueva Comisión Ejecutiva Provincial, que "ha demostrado el compromiso socialista". "Esta nueva ejecutiva tiene un trabajo enorme por delante porque las elecciones andaluzas van a ser muy pronto, pero estamos preparados para gobernar la Junta con Juan Espadas", ha asegurado, añadiendo que "no vamos con la calculadora, hemos hecho los deberes y sabemos que tenemos que trabajar por los andaluces".

Por último, ha asegurado que "me levanto cada mañana convencido de que ese día de hace 22 años en que me afilié al PSOE tomé la decisión correcta y me uní al gran y mejor partido de España, de Andalucía y de Málaga", pidiendo ahora "trabajar, trabajar y ganar".

ESPADAS DESTACA LA NUEVA EJECUTIVA DEL PSOE DE MÁLAGA

Por su parte, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha mostrado "orgullo" por el "proyecto de futuro que arranca" y ha felicitado a la Ejecutiva saliente de Ruiz Espejo: "Creo que te mereces el reconocimiento de los compañeros de Málaga y el mío como militante socialista".

De igual modo, ha aludido a la escucha activa de los problemas de la ciudadanía, incidiendo, por otro lado, en que "tenemos un secretario general, Daniel Pérez, que ha logrado el 86% de respaldo en este Congreso para unir todas las sensibilidades. Tiene una ilusión que no le cabe en el corazón para constituir un gran equipo", ha valorado.

También se ha referido a los otros congresos provinciales andaluces que se han celebrado, aludiendo a "la unidad, lo que es garantía de éxito en las próximas elecciones". "Ya os lo digo, después de este fin de semana tengo más claro que nunca que vamos a ser el próximo gobierno de Andalucía". "Así se hace partido y así se hace camino".

También ha dicho que "sin pausa y con prisa nos ponemos desde ya a continuar en el proceso de escucha activa", lanzando un reto a la nueva ejecutiva del PSOE de Málaga y es que "necesitamos y lo vamos a hacer en unos días, convocar desde ya a los alcaldes y portavoces de la provincia y con esta nueva Ejecutiva se tiene que convertir en el ejercito que nos lleve a los mejores resultados de las elecciones autonómicas en Málaga y no me planteo otro objetivo".

En este punto, ha aludido al trabajo y a fijarse objetivos ambiciosos: "Esto no va solo de nosotros, va de nosotros y los otros, y, por tanto, necesitamos que cada uno de nosotros sea un agente electoral que escuche, explique y proponga a cada ciudadano que nuestro proyecto político es uno de futuro y progreso".

"Esto no va de izquierdas y derechas va de progreso o retroceso", ha incidido Espadas, añadiendo que "tenemos que recuperar el gobierno andaluz" porque, entre otros, "está en juego la sanidad pública".

Por otro lado, durante su discurso también ha apuntado a las oportunidades para jóvenes." "La juventud de Andalucía está esperando que haya un partido comprometido con la emancipación, con la vivienda, con el acceso de la cultura o revolucionando el mercado laboral", ha dicho.

Por último, ha pedido a los asistentes que "no os dejéis llevar por el ruido y las especulaciones, hemos hecho la tarea y la hemos hecho en tiempo récord", ha dicho. "Estoy convencido de que vamos a conseguirlo, lo hemos hecho en otros momentos difíciles. Andalucía sigue teniendo una mayoría de votantes socialistas y que quieren el progreso. Nos veremos en San Telmo, a ganar las elecciones", ha concluido.