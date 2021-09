Pérez (Cs) propone la unión de estaciones de esquí en el Pirineo oscense como solución de futuro al sector de la nieve

Dice que si la apuesta de Cataluña para la candidatura de Juegos Olímpicos de Invierno no está clara, la asuma Aragón "en solitario"

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha propuesto la unión de estaciones de esquí en el Pirineo de Huesca como solución de futuro para el sector de la nieve de la comunidad autónoma.

En rueda de prensa, se ha felicitado por la solución encontrada entre el Gobierno aragonés y los propietarios de la estación de esquí de Candanchú para que ésta pueda abrir la próxima temporada, pero ha considerado que se trata de un "parche" y que hay que trabajar en un plan estratégico de la nieve.

"Lo que mal empieza, bien acaba", ha esgrimido el portavoz de Cs aludiendo al anuncio de cierre de la estación de Candanchú, "sobre la que fuimos los primeros, como grupo político, en activar la alarma" de que "peligraba" y por eso ha dicho que querían ser los primeros en felicitar "a todos los que desde el consenso, el diálogo y la ejemplar colaboración publico privada" han logrado alcanzar una solución.

"El valle estaba viviendo una máxima preocupación e inquietud", ha remarcado Pérez Calvo, que "ojalá" no se hubiera producido porque "se hubiera actuado antes". Ha añadido que, ahora, "después de haber visto las orejas al lobo", hay que ponerse "las pilas" en el sector de la nieve, "estratégico" para la comunidad autónoma por su aportación al Producto Interior Bruto.

PLAN ESTRATÉGICO

En este punto, ha propuesto elaborar un plan estratégico de la nieve, "pensando no es la próximas elecciones, sino en las próximas generaciones de aragoneses", que incluya la unión de estaciones. "No hay que tener miedo a la hora de ponerlo sobre la mesa", porque "todavía no podemos competir" con los "amplios dominios esquiables" que hay en otros países.

"Nos visitan mucho esquiadores de España" y del extranjero, "donde hay amplios dominios esquiables" y la mejor manera de fidelizarlos es poder darles algo equiparable y así "garantizar la viabilidad de un sector clave para nuestra economía y para la supervivencia del Pirineo".

Pérez Calvo ha considerado que ese plan estratégico es un trabajo que hay que comenzar ya y "quizá habrá que seguir en las siguientes legislaturas" para "garantizar medios y futuro al sector".

Ha pedido contar con el "punto de vista" de quienes viven en los valles "y pueden aportar las mejores soluciones" porque "hay muchos que se dedican a poner palos en la rueda en contra de según qué tipo de proyectos, pensando que los problemas del Pirineo se resuelven desde estas Cortes, ocupando un escaño, o desde un 'pisito' en el centro de Zaragoza".

PROYECTO OLÍMPICO

El portavoz de Cs se ha referido también a la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en el Pirineo, tras la visita el jueves pasado del presidente de España, Pedro Sánchez, a Zaragoza, donde aseguró que es un proyecto de país, en el que Aragón y Cataluña estarán implicadas en pie de igualdad, declaraciones que tuvieron lugar al día siguiente de celebrar la mesa de diálogo sobre Cataluña.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Parece que Pedro Sánchez venía a redimirse" y a decirle al presidente aragonés, Javier Lambán: "No te preocupes, he estado en Cataluña, hemos hablado del Pirineo, pero tranquilo, no dejaremos de lado a los aragoneses".

Para el portavoz de Cs, "no podemos estar dependiendo de que el Gobierno de Cataluña decida sobre este asunto", ni de que los "cavernícolas" de la CUP digan "si hay unos juegos de invierno" o de si se celebra un referéndum sobre esta cuestión, en el que no se va a preguntar a los aragoneses.

Pérez Calvo ha señalado que el Comité Olímpico Internacional "necesita seguridad, ver que hay unidad, no hay bronca, no hay fisuras, sino un anhelo compartido" y "si en la Generalitat no tiene claro que quiere estos Juegos, en Aragón hemos de actuar sin miedo, ni complejos y acometer el proyecto en solitario".

Ha añadido que el Gobierno catalán "nos ha despreciado desde el primero momento" en este asunto, cuando "si nos creemos" que puede haber una candidatura Aragón 2030, "somos capaces".

El portavoz de Cs ha apuntado que desde que tuvieron lugar los anteriores intentos de esta comunidad autónoma a desarrollar estos Juegos, sin éxito, hay "mejores carreteras, mejores infraestructuras, más plazas hoteleras" por lo que se puede apostar por esta candidatura si este Gobierno de España y los siguientes "están dispuestos a dedicar las mismas partidas y empeño que en el caso de que fuera conjunta o solo de Cataluña".

SMI

En otro orden de cosas, el portavoz de Cs en las Cortes autonómicas se ha referido al acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y CCOO y UGT para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional en 15 euros mensuales, medida que comenzará a aplicarse este mismo mes.

Según ha expuesto, como partido liberal "deseamos que las personas trabajen en las mejores condiciones y con los salarios más altos,pero no por la vía de parchear a modo de ir tapando los agujeros, que son pan de hoy y hambre para mañana".

A su entender, la medida "no soluciona el grave problema de precariedad que sufren los trabajadores", es una "limosna" y, por el contrario, "puede generar problemas a pequeñas empresas para poder seguir dando trabajo a un determinado número de personas".

El portavoz de Cs en las Cortes de Aragón ha pedido "evitar la economía sumergida y que no sea peor el remedio que la enfermedad" y ha reclamado "políticas laborales valientes, innovadoras y creativas", con medidas como cheques de empleo, de formación o "que sea el trabajador el que pueda crear su bolsa de dinero, de fondos, para acometer sus proyectos empresariales y de autoempleo".

Pérez Calvo ha mostrado, asimismo, su "preocupación" por la situación del empleo juvenil, así como por las dificultades de este colectivo para el acceso a la vivienda, cuestión esta última que va a plantear su grupo este jueves, en el pleno de las Cortes de Aragón, a través de una proposición de ley que recoge varias medidas para propiciarlo. "Ciudadanos va a tomar la bandera de los jóvenes en Aragón", ha adelanto el portavoz de Cs en el Parlamento autonómico, incidiendo en el empleo y la vivienda.