Pérez Pont no recurrirá finalmente la condena por los grafitis de PichiAvo en el Centre del Carme

El director del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València, José Luis Pérez Pont, ha anunciado que, finalmente, no va a recurrir la sentencia que le condena al pago de una multa de 1.080 euros por un delito leve de daños imprudentes en el patrimonio por aprobar la intervención con grafitis del dúo de artistas PichiAvo en las paredes del claustro renacentista del centro.

"Después de sopesarlo mucho, he decidido no recurrir. No porque esté de acuerdo con la sentencia, que acato al tiempo que discrepo abiertamente, sino porque vista la irrelevancia del asunto en cuestión no voy a seguir dedicándole mi tiempo, ni parece razonable que la administración de justicia continúe invirtiendo unos recursos que tanto necesita para cuestiones de mayor calado", argumenta en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

"Mi tiempo y mi energía --añade el gestor cultural-- son más útiles puestos a disposición del trabajo que con tanto empeño y tan buenos resultados estamos desarrollando desde abril de 2016 en el CCCC y el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana".

Pérez Pont muestra su disposición a "seguir trabajando por la cultura valenciana, que es lo importante". Y concluye: "Es fundamental garantizar la expresión libre del arte, con una mirada abierta, transgresora y heterodoxa. Las sociedades que no avanzan están condenadas a retroceder".

Los hechos se remontan a febrero de 2019, cuando el dúo de artistas PichiAvo --autores de la falla municipal de ese año--, acompañados la TFK Crew, intervinieron el claustro renacentista del s.XIII del Centre del Carme, creando un grafiti de casi 1.000 metros cuadrados como adelanto de la exposición 'Evreka' que se inauguró ese año en el espacio cultural. La resolución del juzgado, que se conoció a principios de mes, le impone una multa de 1.080 euros.

LABOR "ABSOLUTAMENTE INCUESTIONABLE"

Desde la administración se ha expresado el apoyo a la labor de Pérez Pont al frente del CCCC y del Consorci de Museus. "Desde el punto de vista de la Conselleria el apoyo a José Luis es absolutamente incuestionable, y no solo de la Conselleria, sino que en las últimas semanas ha habido una movilización de la sociedad civil y movimientos artísticos manifestándole su apoyo, por tanto no podemos dejar de estar a su lado", señalaba recientemente el secretario autonómico de Cultura, Ximo López.

Un ejemplo es la Associació valenciana de crítics d'art, que ha valorado "la introducción de nuevos lenguajes contemporáneos dentro de los espacios culturales, como es el caso del graffiti, que forma parte de la nueva narrativa artística a nivel mundial y que antes ya se ha hecho con otros movimientos con carácter provocativo, como por ejemplo el Dadá, el Povera o el Body Art".

También desde Comitè Arts Escèniques, APCCV, APDCV, AVED, Advaem, AAPV, AVEET, Gestió Cultural, Avetid, FETI, Protea y Proart han suscrito un 'Manifiesto en defensa de la actual gestión de "buenas prácticas" en el CCCC. Por una cultura participativa y comunitaria' en el que sostienen que "encontrar una gestión cultural que reúna todas y cada una de las cualidades" de un gestor "podría resultar una rara avis, pero en esta ocasión en particular, si hablamos de la actual gestión del CCCC, es una realidad de buen hacer, un ejemplo de buenas prácticas".