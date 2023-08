Pérez (Podemos): "Hay gente con cortes de agua diarios, mientras llenamos piscinas privadas y mantenemos campos de golf"

El diputado de Podemos, Raúl Pérez, ha afirmado, ante la solicitud del campo de golf de Sojuela a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) de recibir agua de dos arroyos para embalsar y regar, que "hay gente sufriendo cortes de agua diarios, mientras llenamos piscinas privadas y mantenemos campos de golf".

"No podemos permitir malgastar el agua en ocio cuando hace unos días se desvelaba que casi nueve millones de personas sufren en España ya restricciones de agua por la sequía. Primero la necesidad, luego el entretenimiento", ha afirmado el parlamentario de la formación morada.

Pérez critica la decisión del campo de golf de solicitar la concesión de aprovechamiento de aguas públicas de los arroyos de Riocedera y de los Abantos, "en lugar de buscar alternativas en sus campos para hacer un uso más responsable del agua". "Los campos de golf, al igual que otros muchos, deben adaptarse a las nuevas circunstancias climáticas. La sequía ya ha llegado, pero está en nuestra mano que no sea para quedarse".

Los morados insisten en el despilfarro del agua y señalan la necesidad de plantear "seriamente" frenar el gasto excesivo que no suponga la cobertura de las necesidades básicas.

En un momento en el que la situación hidrológica en la Comunidad Autónoma de La Rioja continúa siendo de emergencia, Pérez apunta que "el excesivo gasto de agua en campos de golf o piscinas privadas es solo la punta del iceberg de un problema de derroche de agua que debemos atajar".

"No existe la 'neutralidad' frente los rápidos efectos del cambio climático", sentencia el diputado morado, que finaliza instando al Partido Popular a que "piense en una reorganización del uso de los recursos hídricos de nuestra región para que la sequía no pille a los riojanos desprevenidos". "Debemos utilizar todo nuestro conocimiento en fortalecer nuestro sistema para que seamos cada vez menos dependientes del agua. Tratar de poner solución al problema de la sequía no es una medida política, es una medida vital", ha concluido el diputado de Podemos.