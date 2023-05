Pérez-Nievas (Cs) afirma que el llamamiento de otros grupos al voto útil supone que "la gente vote con miedo"

Anima a votar "en libertad" y no "por el miedo que inculcan otros" que ven "perder su cuota de poder"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Carlos Pérez-Nievas, ha afirmado que "todo este llamamiento al voto útil" realizado por otros grupos "en realidad es un llamamiento al voto inútil, que es que la gente vote con miedo y vote pensando en consecuencias que algunos plantean, que no son reales".

"Hay muchos que, por desgracia, viendo perder su cuota de poder y viendo que van a tener un resultado mucho peor de lo que esperaban, están lanzando esas proclamas que son simplemente una llamada al miedo, que es lo peor que puede pasar", ha señalado este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación en un acto de campaña celebrado en la avenida Carlos III de Pamplona.

A su juicio, "la mayor libertad es votar a quien tú quieres, no votar por el miedo que te inculcan otros, que en el fondo no es un miedo más que a perder su sillón y su situación de poder". "No hay voto más inútil que el que se hace por miedo y que no se hace en libertad", ha subrayado.

En ese sentido, Pérez-Nievas ha subrayado que si una persona, "teniendo una opción en su cabeza, vota otra contraria por el miedo que le están inculcando o tratando de inculcar otras fuerzas políticas", habría que plantearse "si de verdad está votando a conciencia o está votando por miedo".

Esa, según ha añadido, es "una parte esencial" del lema de la campaña de Ciudadanos, que es 'Líberate'. "Hay que liberarse de muchas cosas, hay que sentirse absolutamente libre, y en esta campaña de tantos mensajes constreñidos y de tantos posicionamientos monolíticos, yo creo que es imprescindible lanzar varios mensajes. El primero de todos es que hay que liberarse y votar en libertad", ha reivindicado.

Por otro lado, ha apostado por "la liberación de los dogmas que muchos nos quieren imponer". "El nacionalismo vasco quiere, permanentemente, y sobre todo en toda esta campaña, un exceso de diferenciación del resto de España, de referirse sólo a asumir más y más competencias, pero no para gestionar mejor, sino para ser todavía más diferentes y hacer de Navarra algo que no sea lo que es, que es una Comunidad foral dentro de España", ha dicho.

En el otro extremo, ha señalado que "también renunciamos de ese regionalismo que, acomplejado frente al nacionalismo vasco, le sigue la corriente en todos esos planteamientos", y ha puesto como ejemplo la transferencia de la competencia de tráfico a Navarra.

En este sentido, ha considerado que "cuando se plantea la competencia exclusiva de tráfico, sacando a la Guardia Civil de tráfico de nuestras carreteras, el bien último no puede ser decir que eso es un ejercicio de foralidad de autogobierno y que hay que aceptarlo". "Si implica la salida no voluntaria de la Guardia Civil, si implica que ha sido pactada con EH Bildu, nada menos, decimos que, muy por encima de todo eso, hay que liberarse de esa imposición", ha incidido.

También ha criticado "esos planteamientos de aislarnos como comunidad, de hablar sólo de lo local, de lo nuestro, desde el regionalismo y desde el nacionalismo vasco". "Nosotros queremos dejar muy claro que Navarra siempre tiene que ser una comunidad que tiene que actuar en coordinación, en armonización con el resto de las comunidades de España. También, evidentemente, nosotros somos un partido netamente, eminentemente, europeo, no podemos dejar de lado esa imprescindible influencia de Europa", ha subrayado, para a continuación añadir que "todo está relacionado con el Parlamento Europeo, con las directivas europeas".

En definitiva, Pérez-Nievas ha apostado tanto por "liberarse del voto inútil, que es votar con miedo", como por "liberarse de esa imposición que quiere hacer solamente navarros de primera, unos cuantos", y ha reclamado "que todo el mundo se sienta libre de las mil formas que ha de sentirse un buen navarro, nosotros queremos representar esa opción política".

Finalmente, ha asegurado que Ciudadanos es "la única opción política que se libera de las ataduras ideológicas y que está dispuesta a centrar y pactar con derecha e izquierda". "Estamos asistiendo de una manera bastante lamentable en esta campaña a que la gente está cerrando sus alianzas a no pactar prácticamente con absolutamente nadie. Nosotros tenemos líneas rojas con el nacionalismo excluyente, eso es obvio, pero desde luego en el otro espectro político, derecha e izquierda, sin prescindir de alcanzar acuerdos, porque no va a haber ninguna mayoría absoluta. Y nosotros queremos liberar de esos corsés y consensuar y pactar. Somos el único partido que habla de pactos en esta campaña", ha manifestado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En respuesta a los medios de comunicación, Pérez-Nievas ha remarcado que "la gente, cuando lanza los mensajes del voto útil lo que está diciendo es 'a ver si Ciudadanos, por ejemplo, entra y yo pierdo representación y tengo menos poder para hacer mis cosas'". "La gente tiene que ser suficientemente libre para pensar qué es lo que ella cree, qué es la acción política de todas las que se ofertan que más es acorde con su forma de entender Navarra, de entender España, de entender la política, y a partir de ahí, ejercer su derecho a voto", ha apuntado.