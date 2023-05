Pérez niega privilegios a empresas públicas en las adjudicaciones y dice que son medios de la administración

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha negado este jueves que las empresas públicas se vean más beneficiadas que las privadas en adjudicaciones de contratos dado que son "medios propios" de la administración.

Cuestionado por las críticas de varios colegios profesionales en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha dicho que es "comprensible" que se quejen si hubiera algún proceso de licitación y las empresas privadas siempre fueran excluidas, pero ha precisado que lo que hacen las administraciones, entre ellas el Gobierno, es prestar "directamente el servicio" mediante empresas o medios propios.

"No es que se salga al mercado y se diga me quedo con las públicas, no es una licitación, no son empresas privadas aunque lo parezca", ha comentado, poniendo como ejemplo a Gestur, GMR o la empresa que gestiona el 112 y apelando a "distinguir unos casos y otros".