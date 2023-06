Pérez Garijo dice que no le ha sorprendido la declaración de Rus: "Constató algo que me podía imaginar"

La consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, ha subrayado que no le ha sorprendido la declaración ante el juzgado del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, en la que la señaló como una de las culpables del "dolor" que le ha generado el caso Imelsa y en la que aseguró que no parará "hasta que los culpables lo paguen": "Que él lo dijera públicamente constató algo que yo me podía imaginar".

Así se ha pronunciado la consellera durante el pleno del Consell, en el que ha subrayado que "el precio por denunciar la corrupción es alto" y ha instado a "tirar de hemeroteca" para ver "lo que le ha costado a muchos que han querido denunciar la corrupción en este país".

En este caso, Pérez Garijo, que fue la denunciante del caso Taula, ha subrayado que este hecho le ha supuesto "sufrir cinco denuncias y un paseillo a la comandancia de la Guardia Civil" por denunciar "la corrupción".