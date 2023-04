Pérez Borda, el segundo edil de CS Guadalajara que deja la política y no encabezará la lista al Consistorio

El primer teniente de Alcalde y cabeza de lista a la Alcaldía de Guadalajara por Ciudadanos, Rafael Pérez Borda, ha anunciado, a través de las redes sociales, que abandona también la política porque, al igual que hiciera el viernes su compañero de grupo, Fernando Parlorio, cree que ha llegado el momento de terminar con esta etapa.

Según señala en su publicación, "ha llegado el momento de ponerle fin a una etapa en la que he aprendido mucho, he tratado de dar lo mejor de mí y, transcurridos estos cuatro años, creo que es momento de aportar a la sociedad desde otros ámbitos que no son la política", ha subrayado, insistiendo en que no ha sido una decisión fácil pero que la toma "conscientemente y sabiendo que es el momento de dar este paso".

Así, si bien el pasado viernes era Fernando Parlorio quien, también a través de las redes sociales, daba a conocer esta misma decisión, este lunes ha sido Pérez Borda quien ha anunciado que, aunque ha sido una decisión "difícil", no encabezará la lista de CS después de cuatro años.

Al igual que Parlorio, Pérez Borda ha agradecido a todo su equipo en el Ayuntamiento el apoyo en este camino y ha recordado que ha sido un mandato difícil en el que "habré podido tener errores y aciertos" pero también ha reiterado que ha sido un "orgullo" ser el primer teniente de alcalde de una ciudad que quiere y "en la que cree".

Por último, también agradece a su familia el hecho de haber estado siempre a su lado, y de apoyarle en esta etapa en la que por ello no ha podido dedicarles todo el tiempo que le hubiera gustado.