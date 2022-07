Pérez advierte que los fondos del Gobierno "es probable" que solo cubran un descuento del 20% en el abono transporte

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha advertido este domingo que los fondos del Gobierno central para el descuento del abono transporte no llegarán a cumplir el objetivo de una rebaja del 30% y ha apuntado como "probable" que únicamente cubran un 20%.

"Veremos si con los fondos que nos van a dar cubren lo que dicen que van a cubrir, porque nosotros creemos que esos 72 millones que nos quieren aportar no representan el 30%. Por tanto, es probable que con los fondos que aporte el Gobierno pueda abaratar un 20%, puede ser, y bienvenidos sean. Nosotros lo aplicaremos", ha reconocido Pérez ante los medios de comunicación en su asistencia al primer aniversario de la estación de Metro de Gran Vía tras sus obras de modernización, accesibilidad y digitalización.

En este sentido, el consejero ha subrayado que estas medidas no cuentan con planificación por del Gobierno central, que "cada semana" va "improvisando novedades con respecto a esta aplicación". Así, ha subrayado que no deben ser tomadas como una visión "cortoplacista" para defender que el apoyo al transporte se debe demostrar, según ha indicado, con "continuidad, con suficiencia financiera y con rigor" y "no con improvisación".

Además, ha recordado que la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma con la "mayor subvención" en la "mayor red de transporte de toda España". "Estamos en una media de un 60% de subvención, estamos destinando más de 1.200 millones de euros, y ahora el Gobierno nos ofrece 70 millones, bien, lo sumaremos a los 1.200 millones que ya aplicamos a subvencionar el transporte", ha añadido.

Al hilo, el consejero ha comparado la subvención del 60% que hace la Comunidad de Madrid al transporte público durante todo el año, con el anuncio de la bonificación del 30% del Gobierno central, que durará cuatro meses. "Nosotros siempre damos la bienvenida a cualquier apoyo que se pueda producir aunque nos parezca, en este caso, insuficiente y aunque nos parezca improvisado y con una finalidad que no sea el transporte público, que eso si quiero decirlo", ha recalcado.

MEDIDAS "ELECTORALISTAS"

Para Pérez estas medidas que está poniendo el Ejecutivo central no son para "fortalecer" el transporte público, sino para "fortalecerse electoralmente". Además, ha insistido en que si el presidente de España, Pedro Sánchez, tuviera una "preocupación real" por el transporte, "no hubiera quitado los 5.000 millones que se tenían que haber invertido en Cercanías".

"Habría actualizado la ayuda al transporte a la Comunidad, que tiene la obligación de darlas y que lleva más de 6 años sin actualizar mientras que en Cataluña ha actualizado en un 50% y hubiera invertido en carreteras mucho más de lo que lo hace, que aquí solo invierte 1 euro en la Comunidad de Madrid. Por cada euro que invierte aquí el Gobierno, invierte cuatro en Cataluña", ha lamentado.

En cuanto a la pregunta de los periodistas sobre la rectificación de la Comunidad al aceptar esta bonificación, Pérez ha aseverado que "ninguno ha dicho que estaba en contra de esta reducción".

"Nosotros defendemos una Comunidad que viene siendo discriminada de una forma sistemática por este Gobierno en cuanto a transporte público. El transporte se sostiene prácticamente en solitario por la Comunidad Autónoma sin ayuda del Gobierno central (...) y ahora de repente, como se acercan las elecciones y tienen una situación complicada, aparecen una especie de medidas de apoyo. Bien sería que esas medidas se abordaran para todo un mandato, con años vista, no con una visión cortoplacista y electoralista", ha enfatizado.

Por último, ha criticado al Gobierno central por no ayudar a Metro con la subida del precio de la electricidad. "Con la subida de la electricidad todos los metros de España tenemos un problema. Hemos llamado a la puerta del Gobierno de España y se lo hemos dicho, de hecho, en esta ultima reunión con la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, le hemos pedido fondos para compensar esta subida y no han aportado ni un solo euro. Nos dejan a los transportes públicos abandonados a su suerte con el incremento brutal que hay del precio de la electricidad", ha concluido el consejero.