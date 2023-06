Pérez acusa a Bendodo de "hablar desde el desconocimiento" sobre apoyos a la candidatura de Málaga a Expo 2027

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha asegurado que el coordinador general del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, "habla una vez más desde el desconocimiento" por sus declaraciones sobre los apoyos a la candidatura de Málaga a la Expo 2027. Así, ha pedido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que salga a desmentir las declaraciones del coordinador general del PP "tras responsabilizar Bendodo al Gobierno de España de la derrota de la candidatura de Málaga a la Exposición de 2027".

A través de un comunicado Pérez señala que "Bendodo sólo busca un titular para la campaña electoral", y añade que ha existido un trabajo coordinado entre todas las administraciones, Gobierno de España, Junta, Diputación y Ayuntamiento, en torno a la candidatura de Málaga a la Expo 2027.

Asimismo, ha defendido la implicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con reuniones con los representantes del Bureau International des Exposition (BIE).

"Todo lo que ha pedido el Ayuntamiento de Málaga lo ha hecho el Gobierno. El ministro de Asuntos Exteriores ha puesto toda la maquinaria de Exteriores al servicio de la candidatura, con dos embajadores volantes designados a tal efecto y todo el cuerpo diplomático trabajando para la candidatura de Málaga", ha expuesto.

"He formado parte de la delegación que ha estado en París y he podido comprobar el trabajo de unidad de todas las administraciones en la candidatura. No existió ni una voz discordante durante la rueda de prensa posterior. Bendodo no estuvo allí. Desprecia el trabajo conjunto de todas las administraciones. Habla una vez más desde el desconocimiento con el único objetivo de conseguir un titular de campaña", ha concluido.