Pere Aragonès a Pedro Sánchez: "A ERC no nos tendrá al lado, nos tendrá de cara"

El vicepresidente de la Generalitat y dirigente de ERC, Pere Aragonès, ha advertido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Consell Nacional del partido: "A ERC no nos tendrá al lado, sino que nos tendrá de cara".

"De cara para hablar de las necesidades de hoy, de cara para negociar y reivindicar los derechos de nuestra ciudadanía, de cara para afrontar este diálogo y esta negociación, para defender el derecho a la independencia de nuestro país", ha añadido en el Consell, celebrado telemáticamente.

El también conseller de Economía ha dicho que habrá mesa de negociación con el Gobierno y que acudirán con recelos pero también con el convencimiento de que hay que estar: "No solo no nos olvidamos de que hay represión, no solo no nos olvidamos de los presos y exiliados, no solo teniendo claro que la independencia de Cataluña es lo mejor para este país, sino que además lo haremos todo para conseguirla".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)