Pere Aragonès alerta de que "pase lo que pase" el 23J "habrá que defender Cataluña"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, asegura que "pase lo que pase" en las elecciones del 23J "habrá que defender Cataluña", en especial ante un posible pacto PP-Vox porque "Cataluña será el enemigo a batir", aunque alerta también de una eventual entente PP-PSOE.

El presidente catalán ha señalado los peligros que se ciernen sobre el futuro político de Cataluña, su estado de bienestar y su lengua y cultura en una entrevista que publica este domingo La Vanguardia, en la que descarta también por completo un adelanto de los comicios autonómicos.

"Pase lo que pase en las elecciones habrá que defender Cataluña y todo lo que representa: el estado del bienestar, la lengua y la cultura catalanas, las instituciones, también el futuro político de este país. Habrá que reforzar las líneas de defensa de Cataluña. Nos han estado avisando el PP y Vox. Están diciendo que Cataluña será el enemigo a batir", ha dicho.

A juicio de Aragonès, Cataluña "tiene que estar preparada para todas las circunstancias", y la mejor defensa se construirá "desde el independentismo, y desde las posiciones independentistas y progresistas".

En este sentido, ha subrayado que "el PSOE no puede pedir que se le vote para defender Cataluña ante la extrema derecha, porque entre Madrid y Cataluña siempre acaban escogiendo los intereses del Estado" y considera que "no es descartable" algún tipo de entente entre los socialistas y los populares.

El presidente catalán se ha desmarcado de los que, desde el independentismo, puedan pensar que es preferible un pacto PP-Vox porque "cuando peor, mejor", y ha replicado: "Yo pienso que cuando peor, peor". "PP y Vox representan un grado de hostilidad mucho mayor que con Sánchez", ha apuntado.

Preguntado por si el resultado de las elecciones generales puede provocar un adelanto electoral en Cataluña, Aragonès lo ha negado con rotundidad: "En ningún caso convocaré elecciones, ni por el 23J ni por los presupuestos".

"No subordinaré en ningún caso la legislatura catalana al Congreso. No lo han hecho los presidents que me han precedido, porque han tenido el sentido institucional que corresponde a un presidente de la Generalitat. Yo tampoco lo haré ahora", ha dicho. EFE

