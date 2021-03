Cs perderá casi 400.000 euros al año al quedarse sin grupo propio en el Senado

Ciudadanos se queda sin grupo parlamentario en el Senado al marcharse estos últimos días tres senadores y, por tanto, mantener solo cuatro cuando el mínimo para tener grupo propio son seis representantes, además de perder una subvención anual de 387.600 euros. En términos generales, las formaciones del Senado reciben una subvención cuya cuantía se fija en función del número de sus componente y, además un complemento fijo igual para todos. En este sentido, los partidos reciben una parte fija al mes de 15.200 euros mensuales y otros 1.900 adicionales por senador. En el caso de Ciudadanos, con seis senadores hasta ahora, la subvención alcanzaba los 32.300 euros mensuales, unos 3.588 euros por casa senador.

Aparte de la pérdida económica que supone quedarse sin grupo, Ciudadanos tendrá menos visibilidad parlamentaria ya que se reduce su cupo de iniciativas y preguntas orales. En todo caso, Cs mantendrá el grupo y las ayudas hasta el mes de junio, cuando finalice el actual periodo de sesiones.

Tanto Emilio Argüeso, senador por Alicante, como Ruth Goñi, por Navarra, que anunciaron este miércoles su baja en Ciudadanos, han comunicado que continuarán en la Cámara Alta, en el Grupo Mixto, a pesar de que el partido les ha pedido su acta de diputados en cumplimiento con la Carta Ética que firmaron.

Fran Hervías, a quien la Dirección le vincula con toda la operación que ha hecho fracasar la moción de censura en Murcia y la deserción de algunos cargos naranjas, formalizó este miércoles la entrega de su acta, después de comunicar la semana pasada que se marchaba al PP para trabajar en Organización.

De los cuatro senadores de Cs que quedan, dos están también en el aire porque son por designación de la Asamblea de Madrid y dependen, por tanto, de los resultados que obtengan en las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo, que no pintan bien para la formación.

NO PUEDEN ADHERIRSE A OTRO GRUPO QUE NO SEA EL MIXTO

En cualquier caso, los cuatro senadores que aún le quedan a Ciudadanos en la Cámara Alta -- Tomás Marcos, María Ponce, Miguel Sánchez y Carlota Santiago --, pasarán a formar parte del Grupo Mixto ya que una vez iniciada la legislatura no se pueden adscribir a otro grupo que no sea el Mixto.

Actualmente, este grupo lo conforman Vox, Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Unión del Pueblo Navarro (UPN), Asociación Socialista de la Gomera (ASG) y Partido Aragonés Regionalista (PAR). A partir de ahora, también formarán parte de este grupo Ciudadanos y Ruth Goñi y Emilio Argüeso.

En las últimas horas, y tras la marcha al PP de algunos cargos de Ciudadanos, se había especulado con la posibilidad de que estos dos senadores formasen parte del grupo popular, algo que la propia Goñi ha desmentido y que, durante esta legislatura, no sería posible porque, al mantener su escaño en el Senado no podría adherirse a otro Grupo que no sea el Mixto.