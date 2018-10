Per L'Horta denuncia que Fomento "solo va a maquillar la ampliación de la V-21 aprobada por el gobierno del PP"

El colectivo Per L'Horta ha denunciado que el Ministerio de Fomento "solo va a maquillar la ampliación de la V21 aprobada por el gobierno del PP". Así, han criticado a su vez "el conformismo de la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de València y Alboraia, partidarios de hacer mínimas reformas": "Las mejoras que se estudian se podrían llevar a cabo sin necesidad de ampliar un tercer carril", han asegurado desde Per L'Horta.

Estas declaraciones se recogen en un comunicado del colectivo tras la reunión del pasado 10 de octubre a la que asistieron tres miembros de Per L'Horta y la plataforma 'Alboraia, Horta i Litoral', así como el diputado de Podemos en las Cortes Valencianas Antonio Montiel, invitados por la diputada de Podemos Rosana Pastor, en una cita con el Secretario General de Infraestructuras y el Director General de Carreteras además de otros altos cargos de Fomento.

El objetivo de la reunión era tratar el estado actual del proyecto de ampliación de la V-21, así como transmitir las diferentes posturas críticas de los presentes con proyectos como la Zona de Actividades Logísticas en La Punta o el proyecto de AVE sobre l'Horta Nord.

Desde Per L'Horta han subrayado que la ampliación de la V21 con un tercer carril, que Per l'Horta considera "totalmente innecesaria", "incluye estructuras para el futuro AVE Valencia-Barcelona y el Acceso Norte al Puerto de Valencia".

"A lo largo de la reunión se pudo constatar por la explicación de los representantes del Ministerio de Fomento, que la nueva administración socialista no renuncia a la ampliación de la V21 y de hecho va a seguir con el proceso administrativo y las expropiaciones", han indicado.

De hecho, han continuado desde Per L'Horta, "ante la petición de los colectivos de que se aprobara una moratoria al proyecto para estudiar alternativas y generar un proceso de participación ciudadana que no se ha producido, se explicó que esta posibilidad no se plantea porque ninguno de las administraciones consultadas -Generalitat Valenciana, Ayuntamientos de València y Alboraia- lo ha pedido".

"Afirmación que en caso de ser cierta demostraría un incumplimiento de las mociones aprobadas hace un año a los plenos municipales de València y Alboraia", han incidido.

En esta línea y "de acuerdo con la versión del Secretario General de infraestructuras de Fomento", el colectivo ha explicado que "las administraciones valencianas se han limitado a pedir ligeros cambios que no alteran en aquello esencial el proyecto heredado del PP".

CAMBIOS PROPUESTOS POR LAS ADMINISTRACIONES VALENCIANAS

Así, las reformas que han pedido la Conselleria de Obras Públicas de la Generalitat y los ayuntamientos afectados y que el ministerio contempla son: incluir los caminos de servicio como parte del dominio público de la autovía, un cambio que --según aseguran desde Per L'Horta-- "a lo sumo, implicaría reducir la afección sobre la huerta en un 12% de los 80.000 metros de huerta expropiada".

Otro cambio contempla que el tercer carril de la V21 sea una Vía de Alta Ocupación (carril VAO), reservado a vehículos con más de un ocupante. "Si como parece esta medida se limita a la V21, queda claro que sería una mera operación de maquillaje para justificar una ampliación injustificada", han opinado Per L'Horta.

"Los puntuales problemas de accesos en València se producen a todas las vías de entrada, también a la V31, A3, CV35, CV36. Aplaudiríamos una apuesta por los carriles VAO para estimular que se compartieron los vehículos, pero esta se tendría que aplicar a todos los accesos en la ciudad, y en todo caso tendría que servir para descongestionar los accesos, sin necesidad de ampliarlos", han agregado.

El último cambio que según han asegurado desde Per L'Horta ha sido propuesto por las administraciones valencianas contempla la instalación una parada de bus en Port Saplaya. Sobre esta, Per L'Horta ha afirmado que "es una medida largamente reclamada por la AAVV de Port Saplaya y que les parece muy necesaria, pero que se podría aplicar perfectamente sin necesidad de llevar a cabo la ampliación".

"La reunión también sirvió para dejar constancia de la oposición de los colectivos y especialistas presentes al proyecto de la ZAL del puerto de Valencia y el futuro proyecto de AVE por l'Horta Nord que ahora está en estudio por parte del Ministerio de Fomento", han expresado desde Per L'Horta.

"SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE AMPLIACIÓN"

Tras la reunión, desde Per L'Horta han pedido que las tres administraciones valencianas implicadas (Conselleria de Transportes de la Generalitat, Ayuntamiento de València y Ayuntamiento de Alboraia) "reclamen a Fomento una suspensión temporal del contrato de ampliación de un máximo de seis meses --figura recogida a la ley de contratos del sector público-- para revisar el proyecto en una mesa negociadora".

"Una revisión calmada del proyecto de ampliación de la V21 debería de contemplar al menos la renuncia al tercer carril de salida o, preferiblemente, la dejación del proyecto y la reasignación de los fondos públicos a la mejora del transporte metropolitano de la ciudad de Valencia", han señalado desde el colectivo.

Por último y como refuerzo a estas peticiones, Per L'Horta ha anunciado que convocará una concentración y recorrido de la zona afectada para el próximo domingo 21 de octubre.