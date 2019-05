Pepu Hernández: "Hagamos realidad el ofrecimiento de Manuela Carmena de apoyarme cuando gane"

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, ha llamado, en el acto de arranque de la campaña electoral para las elecciones europeas, autonómicas y municipales en Madrid, a hacer realidad el ofrecimiento de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, de apoyarle cuando gane.

"Cada día que pasa vemos la meta más cerca. No hay límites donde existe confianza en la victoria. Estamos creciendo día a día y vamos a seguir creciendo. Hagamos realidad el ofrecimiento de Manuela Carmena de apoyarme cuando gane", ha dicho Hernández en alusión a las palabras de Carmena cuando manifestó su disposición a entrar en un gobierno del PSOE si gana las elecciones.

En el discurso que ha pronunciado ante unas 250 personas en la plaza de Don Antonio de Andrés, del distrito de Vicálvaro, Hernández ha presentado al PSOE como "el auténtico baluarte de la izquierda" y ha destacado que el pasado 28 de abril "Madrid dio una gran lección, Madrid habló, Madrid votó" y "dijo esperanza, dijo ilusión, dijo futuro".

"El 28 de abril nos quitamos de encima años de letargo, Madrid despertó, como toda España, contra aquellos que querían sumirnos en la pesadilla del retorno al pasado, de vuelta a una oscuridad siniestra que tanto parecen añorar", ha proseguido.

Tras destacar que más de medio millón de madrileños llenaron las urnas de socialismo, ha afirmado que "Madrid no consentirá que nadie la vuelva a adormecer, ni los que viven de la nostalgia inventada, ni los que mancharon la sociedad con la corrupción, ni los que se ríen ni ríen las gracias de la ultraderecha".

"Somos un gran equipo", ha aseverado el exseleccionador nacional de baloncesto, quien ha subrayado que "no basta con interpretar la realidad" sino que "hay que cambiar las cosas, a ras del suelo, a pie de calle, a pie de barrio". "Se llama gobernar, y estamos aquí para hacerlo, para gobernar y gestionar con eficacia", ha apostillado.

Frente a "una ciudad dividida, partida en dos por la raya infame de la desigualdad", Hernández ha reivindicado "eficacia, gestión, saber hacer" y ha asegurado que los socialistas nunca dejarán de "pensar Madrid, de soñar Madrid, de idear Madrid". "Pero lo que hoy nos pide la gente es algo más, hay que cambiar, transformar y hacer Madrid, y el momento es ahora", ha agregado.

"Si vemos desigualdad, luchamos contra ella con políticas que la ataquen de raíz; si vemos estancamiento, impulsamos todo el talento que corre por las venas de esta ciudad con políticas eficaces; si vemos división, no seguimos cavando la zanja que nos separa, cosemos barrios, ideas y personas en un objetivo común, hacer de Madrid la ciudad que quiere", ha manifestado.

Hernández ha rechazado el "conformismo" y la "resignación" frente a las desigualdades y frente a la existencia de "un Madrid que se enseña" y "otro Madrid que se oculta para que no se vea el estigma de la pobreza en sus calles", así como esperar a 2021 para que la ciudad esté limpia. "No acepto un Madrid que se mire desde la M-30 hacia dentro, quiero un Madrid que mire a sus barrios y que no les dé la espalda nunca", ha agregado.

Hernández ha expresado que es "un orgullo" formar parte del equipo llamado Partido Socialista Obrero Español desde hace cuatro meses, cuando decidió dar "un gran paso por este proyecto", y que desde el primer día le han hecho sentir "como en casa", y es que el PSOE es "la gran casa de los progresistas de Madrid".

Por otro lado, dirigiéndose al candidato a la Comunidad, Ángel Gabilondo, ha apostado por un Madrid "que no camine solo sino de la mano de la Comunidad", y ha afirmado que juntos van a "cambiar Madrid", al tiempo que se ha apostado por un Madrid "abierto" y "europeo".

Hernández ha llamando a los suyos a "escuchar, ver, sentir los problemas de la gente" para ser "los oídos y la voz de todos los barrios, de los creadores, de los emprendedores, de los comerciantes, de los jóvenes y de los mayores".

Finalmente, ha advertido de que "la distancia entre la política y los ciudadanos crea el desencanto y el desencanto abre la puerta a la ultraderecha" y de que "a eso juegan las tres derechas, a desmotivar, a que la gente se quede en casa, porque saben que si Madrid se mueve, si Madrid vota, si Madrid participa ellos no suman".

Así, ha concluido con una llamada a la "movilización" y la "participación", que consiste en "moverse y tomar partido, decir sí al progreso y no a la involución, sí a la libertad y no a la cerrazón, sí al Madrid del 8 de marzo y no al de la foto de Colón".