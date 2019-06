Pepe 'El Marismeño' reclama 120.000 € a edil de Punta Umbría por injurias

El cantante y empresario Pepe 'El Marismeño' reclama a José Carlos Hernández Cansino, líder y edil de Unidos por Punta Umbría (UPU), 120.000 euros por los daños y perjuicios causados por presuntas injurias y calumnias vertidas por éste contra su persona en redes sociales y medios de comunicación.

Así se recoge en el escrito presentado ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Huelva por el cantante, al que ha tenido acceso Efe.

En el escrito el cantante solicita la celebración de un acto de conciliación entre ambos previo a la interposición de una querella criminal por dichas presuntas injurias que tienen como causa la construcción de un chiringuito por parte del empresario.

Además de la indemnización, 'El Marismeño' pide a Hernández Cansino que justifique los motivos que le llevaron a actuar de esa forma y que le pida perdón.

Todas estas peticiones se verán en dicho acto de conciliación, ya que la solicitud ha sido aceptada por el juez que lo ha señalado para el próximo 17 de septiembre.

Los hechos que han llevado a este procedimiento, según denuncia 'El Marismeño', devienen de publicaciones realizadas por el concejal en su muro de Facebook y en distintos medios de comunicación en 2017 y 2018, todas referidas a la construcción de un chiringuito a pie de playa en Punta Umbría

En concreto, se refiere a una publicación en su muro de un extracto de una entrevista en un periódico provincial donde manifiesta, tras la quema de su vehículo, "...como posible enemigo el del Chiringuito de Hormigón y sus ampliaciones ilegales" o "la ley debe ser igual para todos, no se puede hacer excepciones para nadie sea quien sea. No vamos a permitir que se aplique a unos si y otros no".