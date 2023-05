Pepe Álvarez: "ETA debe estar viva en la mente" de quien "no tiene otra cosa que ofrecer a los ciudadanos"

El secretario general de UGT, Pepe Alvárez, ha criticado el "ruido" sobre el "pasado" y ETA que se está produciendo durante la campaña electoral, y que a su juicio denota "una falta de argumentos de fondo en relación con las políticas que hay que desarrollar en España". Frente a ello, ha reivindicado que se debata sobre políticas que incidan en problemas como el de la vivienda y el cambio climático.

"ETA debe estar viva en la mente de algunos o de algunas que seguramente no tienen otra cosa que ofrecer a los ciudadanos y a las ciudadanas", ha aseverado Álvarez, en declaraciones a los medios en València, preguntado por la petición de ilegalizar Bildu EH por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a revalidar este cargo, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta haya aseverado que "ETA está viva". Álvarez ha subrayado que, "afortunadamente, este país se libró de la lacra terrorista hace más de diez años".

Sobre las declaraciones del senador 'popular' Pedro Rollán en las que ha afirmado que los "cimientos" de la Ley de Vivienda "se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor", Pepe Álvarez ha opinado que, "francamente, se descalifica por sí solo".

En ese sentido, ha recalcado que "la Ley de Vivienda está cimentada sobre la Constitución Española" que recoge el derecho a a vivienda. Ha defendido que la normativa servirá para controlar el precio de los alquileres y que comunidades autónomas y ayuntamientos "cumplan con la obligación que tienen de desarrollar políticas de vivienda". "Lo demás es hablar cuando en realidad están mejor callados", ha afirmado.

Preguntado por si cree que se ha traspasado una línea roja en el debate político, el secretario general de UGT ha señalado que "esto es una línea que estamos acostumbrados a que se traspase cada X tiempo, sobre todo si hay elecciones y no hay argumentos".

Álvarez ha incidido en que la desaparición de ETA supuso "la noticia más importante que ha tenido este país" y el final de una "lacra asesina que a tanta gente le segó la vida y a tanta gente la ha hecho sufrir". Por ello, ha remarcado que no ver su desaparición "como un hecho extraordinariamente positivo y volver a situarlo en el debate político" denota una "falta de argumentos de fondo en relación con las políticas que hay que desarrollar en España".

El secretario general de UGT ha reivindicado que "se hable de la vivienda", del transporte, de los servicios de empleo en las comunidades autónomas y de la atención a las personas que están desempleadas", "de las políticas sociales" y de "la accesibilidad en las ciudades". También ha puesto el foco en la vivienda y las políticas medioambientales y de lucha contra el cambio climático, cuyos efectos "son dramáticos en muchas zonas de nuestro país".

"Es posible que haya alguno que no tenga nada que ofrecer desde ese punto de vista. Yo lo demás creo que es ruido y de verdad algunas veces contestar no sé si es darles gasolina", ha comentado.

De este modo, ha pedido que, "ya que hay este interés en que estas elecciones tengan también algo de primera vuelta de las elecciones generales en nuestro país", le gustaría que los candidatos "dijeran qué van a hacer".

"¿Qué es derogar el 'sanchismo', derogar la reforma laboral?, ¿es volver a condenar a las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país a que tengan que estar de manera muy importante con contratos de carácter temporal, sobre todo mujeres y jóvenes?, ¿que a los jubilados y pensionistas de nuestro país no se les revalorice la pensión de acuerdo con el incremento del coste de la vida y volvamos a 0,25 de Mariano Rajoy?", ha preguntado.

En ese sentido, ha recalcado que UGT ha firmado acuerdos con la vocación de que "tengan una duración indefinida" y no "para una coyuntura política". No obstante, ha lamentado que "es más fácil hablar de otras cosas que abordar los problemas" y ha expuesto que el sindicato ha hecho propuestas en las CCAA sobre ayudas sociales que tengan como base el SMI y la educación de cero a tres años universal y gratuita para que las mujeres "puedan mantener sus puestos de trabajo".

Álvarez ha explicado que siguió este miércoles el debate de los candidatos a la Alcaldía de València y ha valorado que "se ha debatido sobre cuestiones vinculadas efectivamente a lo que la gente se juega en el Ayuntamiento".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Imagínense si hay cosas sobre las que podemos hablar y no sobre cuestiones del pasado, que lo único que nos traen a la mente son horrores, y no quiero pensar lo que deben estar sufriendo aquellas personas --en alusión a las víctimas-- recordándoles situaciones como las que hemos vivido en el Hipercor o en cualquier otro atentado terrorista", ha planteado Álvarez, que advierte que "cualquier historia que evoque esa situación no solo no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo sino que además está hiriendo a personas a las que les está recordando esas situaciones". "Hay que avanzar", ha defendido.