Pensionistas se concentran en Bilbao para denunciar la gestión foral en las residencias y anuncian más movilizaciones

Una treintena de integrantes del MPB se moviliza ante la Diputación por la "falta de respuesta" del diputado general

Integrantes del Movimiento de Pensionistas de Vizcaya (MPB) se han concentrado este lunes frente a la sede de la Diputación de Vizcaya, en Bilbao, para denunciar la gestión foral en las residencias y reclamar "soluciones reales". Asimismo, han anunciado que seguirán movilizándose en las calles respetando la normativa sanitaria.

Tras varias pancartas en las que se reivindicaban "pensiones dignas" y se mostraba su rechazo a la "privatización de las residencias", los participantes, que portaban mascarillas, han mantenido la distancia de seguridad requerida con motivo del estado de alarma.

En declaraciones a los medios de comunicación, uno de los portavoces del movimiento, Jon Fano, ha destacado que, junto a la cita de la capital vizcaína, también se han producido movilizaciones este lunes en cerca de una treintena de localidades del Territorio, y ha anunciado la intención del colectivo de seguir saliendo a las calles en defensa de su tabla reivindicativa que abarca cuestiones como unas pensiones "dignas" y la derogación de los "aspectos regresivos" de las reformas de las pensiones fijadas en 2011 y 2013.

En este sentido, Fano ha advertido de que en la medida en que la pandemia vaya remitiendo, y siempre "respetando las normas de seguridad sanitaria", seguirán saliendo a la calle para plantear "soluciones reales a los problemas de la atención de residentes y reclamar medidas para garantizar los servicios sociosanitarios".

En esta línea, ha recordado que la Diputación es la "responsable de controlar" todas las residencias, sean públicas, concertadas o privadas", motivo por el que este lunes han optado por movilizarse frente a la sede foral y no en el Ayuntamiento. "En abril entregamos una carta al diputado general y no hemos obtenido contestación. Hoy hemos venido porque no nos responde y nos vemos en la necesidad de manifestar nuestro disgusto con su actuación", ha añadido.

Asimismo, ha advertido de que el panorama futuro tras la pandemia será "difícil en lo que respecta al empleo, las pensiones y los derechos sociales" y ha incidido en la necesidad de que las pensiones mínimas asciendan a 1.080 euros. "También hacemos un llamamiento a gobiernos y empresarios para que mantengan el máximo de empleo y unas condiciones dignas", ha solicitado.

De este modo, ha subrayado que tienen "absoluta vocación de repetir las concentraciones" y ha apostado por aguardar a un posible cambio de fase de desescalada en Euskadi para adecuar sus movilizaciones. "El movimiento de pensionistas va a seguir y en la medidas en que la alarma sanitaria nos lo permita vamos a estar presentes todos los lunes en la calle", ha anunciado.

CRÍTICAS

Cuestionado por las críticas vertidas por algunas agrupaciones de pensionistas al hecho de celebrar concentraciones en la calle en plena pandemia, Fano ha lamentado que en todo movimiento siempre hay personas "que se niegan a apoyar iniciativa alguna".

"Dentro del movimiento en Vizcaya no representan mas del 5 por ciento", ha advertido respecto a los críticos, para añadir que algunos solo hablan de "consenso cuando se está de acuerdo con ellos". No obstante, ha apostado por no entrar "en polémicas" y ha incidido en que su "vocación y práctica" pasa por funcionar bajo fórmulas "asamblearias y democráticas".