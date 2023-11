La película cordobesa 'Folie à Famille', ganadora en el Festival de Cine Independiente de Linares

La película cordobesa 'Folie à Famille' ha resultado ganadora del Festival de Cine Independiente de Linares (Jaén), pues el largometraje del director cordobés Alex Sereno ('Siempre es Otoño', 'Violeta y los días grises') y la gaditana Celia Kiedis, se ha alzado con dos estatuillas, a la 'Mejor Película' y al 'Mejor Guión' en la octava edición del festival celebrado el pasado octubre en la ciudad jiennense.

Según ha informado el propio cineasta cordobés en una nota, la película ahora galardonada, fue rodada íntegramente en Córdoba en diciembre de 2022 en un tiempo récord, y el largometraje cuenta la historia de tres hermanos al borde de los 30 años, cuyas vidas son un fracaso y de lo cual culpan a su familia, con la que se reúnen un fin de semana para comer. El título alude a un término psicológico que se utiliza para hablar de cómo se "contagian" la locura los miembros de una familia unos a otros.

Sobre el premio, Alex Sereno ha reconocido que están "todavía asimilando un poco todo. Es un proceso tan largo y con tantos pasos que dar, que nunca esperas ganar nada. Primero acabar el guión y luego la película, y eso ya es un premio. Que la gente la vea, que le interese a una plataforma" ya es mucho mejor, y "si encima ahora la película gana un trofeo, es un chute de energía enorme para seguir haciendo cosas".

"Estoy especialmente orgulloso del premio al mejor guión --ha proseguido--, porque escribir un guión es un proceso solitario, puede ser frustrante, y realmente nunca sabes cómo va a funcionar hasta que no lo ruedas. Pero, a toro pasado, creo que uno de los aciertos de la película es la mezcla de comedia y drama que hay en el guión, porque la historia no deja de ser un drama sobre una familia desestructurada, pero los personajes pueden ser tan egoístas y narcisistas que al final es muy divertido ver que no tienen conciencia del mundo, pero tratan de encajar en él".

Sereno escribe, produce y dirige, formando un binomio con la gaditana Celia Kiedis, que se ocupa de la dirección artística y fotográfica de la película. Ambos acudieron a recoger los premios al Festival de Cine Independiente de Linares, que ha celebrabado este año su octava edición apostando por el cine independiente y que se sale un poco de los grandes circuitos comerciales.

Sobre su experiencia, han relatado que están "encantados de la acogida en el festival, de lo cuidados que nos hemos sentido y de la posibilidad de haber podido compartir esto con gente que entiende el cine de la misma manera que nosotros, así que estamos deseando volver en futuras ediciones".

Sobre el futuro próximo, el director cordobés se encuentra ya trabajando en el guión de su próxima película, 'Lady Sakura', con la que volverá a formar tándem con Celia Kiedis, y que ambos esperan poder empezar a rodar a mediados de 2024.

"Tenemos muchos elementos del guión, tenemos los personajes, algunos escenarios, incluso hemos hablado ya con algunos actores, solo falta que fluya todo. Yo me dedico a escribir y pensar las escenas que quiero, y se las voy contando y pasando a Celia, para que las visualice y tenga claro cómo lo quiere hacer y qué necesitamos", ha señalado Sereno.

'Folie à Famille' está protagonizada por Fran Cubero, Álvaro Agredano, María Giménez, Trini Alabanda, Araceli Hurtado, y José Ruiz, y puede verse en la plataforma Filmin desde marzo de este año.