Peláez dice que no se puede prejuzgar que Asturias vaya a salir perjudicada con la condonación de deuda a Cataluña

El Consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, ha manifestado que no entiendo "por qué se prejuzga que Asturias vaya a salir perjudicada en la condonación de la deuda".

"No conocemos todavía el mecanismo de cálculo que se va a utilizar, en todo caso va a ser un cálculo objetivo y equitativo para todas las comunidades autónomas y hasta que no conozcamos este mecanismo no podemos evaluar todavía su impacto para Asturias", ha dicho el consejero.

No obstante ha vuelto a incidir el consejero en que son el Gobierno del Principado de Asturias y desde el mismo momento en el que aceptaron el cargo se debemos única y exclusivamente a los intereses generales de todos los asturianos y asturianas, sin cualquier otra consideración.

Por ello ha insistido en que "no le debe caber la menor duda a esta Cámara que el Gobierno del Principado de Asturias defenderá los intereses de Asturias por encima de cualquier otro interés partidista".

Peláez respondía así al diputado de Vox, Gonzalo Centeno que ha preguntado sobre qué medidas va a plantear el gobierno para evitar que Asturias sea una de las regiones más perjudicadas en el supuesto de que se lleve a cabo la condonación de la deuda pública a Cataluña.

"Supongo que se refiere al acuerdo suscrito entre la ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. En el acuerdo aparece recogido que la condonación será, en todo caso, ecuánime para el resto de comunidades autónomas y así lo han manifestado también los miembros del gobierno en funciones", ha dicho el consejero.

Peláez ha agradecido al diputado de Vox que "haya reconsiderado su posición con respecto a la deuda de Asturias y ahora reconozca que el posición tenga una posición privilegiada".

Centeno ha indicado que en base a lo recogido en ese acuerdo entre PSOE y ERC, Aragón y Asturias, que han sido mucho más eficientes durante estos años a la hora de controlar el déficit y, por tanto, el aumenta de la deuda pública, se les haría una rebaja del 20% de 8.950 y 4.200 euros millones respectivamente, que son las cifras de la deuda pública del año anterior de estas dos comunidades, lo que supondría una reducción de 1.700 y de 840 respectivamente en el caso de Asturias.

"Si esto no es un agravio comparativo pues que baje Dios y lo vea. Pero además no sólo va a quedar en el agravio comparativo inmediato por el esfuerzo que han realizado los asturianos en estos años de reducción de deuda, sino que en un futuro próximo, esta fiesta catalana la tendremos que pagar entre todos los demás", ha lamentado el diputado de Vox.

LIQUIDACIONES SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Por su parte el diputado del PP, Pablo González ha preguntado al consejero sobre qué previsión tiene en la evolución de las liquidaciones del sistema de financiación autonómica y ha indicado que los cambios a la tremenda que se pueden hacer en el sistema de financiación a raíz de las cesiones por la investidura cercana "romperá en mil pedazos el sistema de recaudación".

"No estamos hablando de la deuda del FLA, es que de lo que estamos hablando es que se va de un plumazo que comunidades como Asturias que de ese fondo recibimos 400 millones de euros, 400 para financiar nuestros servicios básicos, se nos van", ha indicado González que ha pedido explicaciones y garantías al consejero de que esto no va a ser así.

El consejero por su parte ha vuelto a repetir que el acuerdo suscrito entre Junts y el PSOE es "el acuerdo de los desacuerdos" y en el mismo "simplemente se enumeran las posiciones políticas de un partido y de otro y se contraponen".

"Efectivamente Junts afirma que aspira a la descentralización total de los impuestos, mientras que el PSOE afirma que apuesta por el mecanismo de financiación autonómica y por mejorarlo y por reformarlo y profundizarlo. Por tanto, el Partido Socialista no se ha movido", ha dicho el consejero.

IMPUESTO DE DONACIONES

Por otra parte Peláez también ha respondido en la comisión a otra pregunta del diputado de Vox, Gonzalo Centeno, sobre si considera su Gobierno que el hecho de que otras regiones estén bonificando el 99% del Impuesto de Donaciones, tiene como finalidad llevar a cabo una campaña de acoso contra el modelo de fiscalidad progresiva que defiende la coalición de Gobierno.

La iniciativa de Vox ha servido una vez más para poner de manifiesto en sede parlamentaria las diferencias en el modelo fiscal defendido por la formación con el defendido por el Ejecutivo asturiano y según el consejero este tipo de iniciativas demuestran que Vox representa los intereses de ese 1% de los grandes patrimonios y de las grandes rentas.