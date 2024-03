Peláez cree que el PP hace una "exaltación máxima que no se corresponde con la realidad" del informe de Sindicatura

El ministro de Hacienda y Fondos Europeos y Portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha indicado este viernes que el Partido Popular "hizo ayer un ejercicio de sobre exaltación sobre un informe de la Sindicatura de cuentas que están valorando desde la Consejería de Hacienda y que ya valoraron previamente porque se presentaron alegaciones al mismo".

Peláez se manifestaba así al ser preguntado por las críticas del PP ante el informe de Sindicatura sobre la contratación pública. "Las alegaciones que presentó el Principado de Asturias también son públicas, están en la página web y yo creo que es necesario leerlas. Hay que leer el informe conjuntamente con ellas para tener una visión integral y se podrá comprobar que la Sindicatura de Cuentas está haciendo su trabajo de fiscalización y que la Consejería de Hacienda y el funcionamiento de toda la Administración del Principado de Asturias está acorde a la legalidad vigente", ha dicho.

El consejero ha indicado que el Gobierno acepta el informe y está en diálogo constante con la Sindicatura. "Ella está en su papel, nosotros en el nuestro y aceptamos esas recomendaciones que nos hace y trataremos de mejorar siempre en nuestro funcionamiento", ha dicho.

No obstante ha insistido en que el PP con esa rueda de prensa muestra que no tiene muchos temas donde atacar al Gobierno porque "han cogido este y lo han tratado de hacer una exaltación máxima cuando no se corresponde con la realidad utilizado una serie de expresiones que no se corresponden ni con la realidad, ni con lo que aparece reflejado en el informe".