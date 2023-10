Peláez cree "un insulto a la responsabilidad fiscal" que el PP quiera eliminar Sucesiones con transferencias a las CCAA

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha calificado este lunes de "un insulto a la responsabilidad fiscal" que el PP haya presentado una iniciativa en el Senado para eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones en la que incluye una disposición para exigir, a su vez, transferencias a las CCAA por el importe del tributo.

Durante una comisión parlamentaria en respuesta al PP por unas declaraciones en prensa relativas a dicho impuesto, Peláez ha aprovechado para afear a los 'populares' que hayan presentado en el Senado una iniciativa para eliminar el impuesto en toda España con una disposición transitoria en la que se apunta que las CCAA "recibirán en concepto de compensación estatal por la supresión del gravamen el importe recaudado por cada CCAA autónoma en el último ejercicio fiscal", con los "ajustes y correcciones necesarios en los recursos del sistema".

"Ustedes piden suprimir el impuesto de Sucesiones en las CCAA y a la vez que el Estado les pase una transferencia por el importe del impuesto", ha remarcado, preguntando si desde el PP creen que "se puede ir a una negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica con estas consignas".

Para el titular asturiano de Hacienda es "un insulto a la responsabilidad fiscal" y "al rigor que tienen que tener las cuentas públicas". "Esto lo que viene a decir es que los impuestos que cedamos normativamente a los gobiernos del PP se los van a fumigar directamente y van a pedirle al Estado transferencias directas. Esto atenta directamente al principio de federalismo fiscal y de descentralización financiera", ha apuntillado.

Además, ha afirmado que Asturias "mantiene unas cuentas absolutamente ejemplares en cuanto a deuda y a estabilidad presupuestaria". "Nosotros podemos afrontar esta negociación con las garantías de que somos responsables con los impuestos que nos ceden", asegura.

Así lo ha apuntado durante su respuesta en sede parlamentaria a una pregunta del diputado del PP Andrés David Ruiz Riestra "sobre si cree que existe en Asturias una 'aristocracia financiera rentista e inmovilista' que explique que Asturias sea de las autonomías donde más impuesto de Sucesiones y Donaciones se paga de España".

El consejero ha incidido en que no considera que exista y atribuye esas declaraciones en una entrevista a "una mala transcripción del periodista" y a una "mala interpretación" por determinados sectores, al tiempo que ha reconocido que no se explicó "como debía".

"Me estaba refiriendo a una justificación teórica e histórica de la génesis del tributo y entiendo que además es precisamente al revés: vivimos en un estado moderno de ciudadanos libres que pagan impuestos cuando se pone de manifiesto la capacidad contributiva, como es la percepción de una herencia", ha señalado, remarcando que "la concepción de castas familiares o de patrimonios rentistas inmovilistas es todo lo contrario".

Al respecto, el diputado del PP ha agradecido "el propósito de enmienda" del consejero ante una entrevista que ha dejado "muy preocupada a una clase muy productiva de la sociedad asturiana". "Le invito a la mesura porque usted es el consejero de Hacienda de todos los asturianos", ha apuntado el parlamento del PP, advirtiendo de que cuando habla el consejero "la economía puede resentirse".

Ruiz Riestra se ha referido no solo "a ese 0,7% que supuestamente es el único que se ve afectado por el impuesto de Sucesiones" sino también a la deslocalización de empresas y profesionales, a los hijos únicos y los parientes de tercer y cuarto grado "que no se ven tan beneficiados por las actuales excepciones y bonificaciones que existen y a los que no les ofrece nada". En ese sentido, desde el PP reclaman hacer también "propósito de enmienda" en la política tributaria del Principado de Asturias.

Guillermo Peláez ha argumentado que hay tres modelos tributarios con respecto al impuesto de sucesiones y donaciones y no cree que Asturias "sea la comunidad autónoma donde más se pague" ya que la herencia media en Asturias "no se ve sometida a tributación por el impuesto y sin embargo en otras comunidades autónomas sí" aunque reconoce que "es donde más pagan los grandes patrimonios". "Es un impuesto que goza del mayor respaldo técnico para tener un sistema tributario justo y progresivo", defiende.

INTERVENCIÓN GENERAL

Por otra parte, la sesión de esta mañana ha incluido la comparecencia del consejero a petición del PP para informar sobre la dimisión del Interventor General del Principado de Asturias, Diego Suárez Álvarez.

El consejero se ha limitado a reiterar que se debe a "motivos personales" por lo que no ha entrado a dar explicaciones sobre "la vida privada de un tercero". De hecho, para Peláez la comparecencia demuestra "poca cortesía parlamentaria" y "ningún sentido de la oportunidad".

Los diputados del PP Luis Venta y José Cuervas-Mons reiteraron sus "dudas" ante una dimisión ocurrida "a los 10 días de su toma de posesión", instando al consejero a asegurar que no se debía a ninguna "situación irregular" en la función de la intervención, a la vez que apuntaron a una "extraña volatilidad" en el puesto, con cuatro interventores en cuatro años.

"Es sólo por motivos personales", apuntilló el consejero respecto a la dimisión de Suárez, negando "ninguna situación irregular". "La intervención funciona con rigor y responsabilidad", zanjó, a la vez que resaltó su voluntad de una nueva regulación que favorezca la captación de personal para puestos de responsabilidad en la administración autonómica y el incremento de personal.

Desde el resto de grupos no han entrado al debate, más allá de aceptar las explicaciones del consejero. De hecho, desde Vox, Gonzalo Centeno coincidió con el PP en destacar la 'volatilidad' del puesto y advirtió que estará "vigilante", pero afirmó tener constancia de que esta dimisión se debe a un problema personal grave, añadiendo que Suárez le merece todos sus respetos como persona "recta y honorable".

Después, Cuervas-Mons mostró su "respeto" si "hay un problema personal", esperando que no sea grave y se solucione, aunque reiteró que se debe entender que "surjan dudas por un hecho nada usual", esperando que haya ahora un periodo de "cierta estabilidad".

El diputado de Foro Adrián Pumares mostró la "buena voluntad" de su formación para abordar una reforma legislativa que permita corregir la dificultad de la administración autonómica para contar con personal en determinados puestos.

Finalmente, el diputado del PSOE Luis Ramón Huerga calificó la petición de comparecencia de "suficientemente ridícula" como para no ahondar en ella y recomendó al PP "que dé menos muestras de partido desnortado, decabezado desde hace unos días y sin proyecto", recriminando a los diputados Venta y Cuervas-Mons que lleven al parlamento "insidias", al tiempo que ha ironizado sobre que hablen de la "volatilidad del interventor" cuando el PP ha tenido "cuatro portavoces en los últimos seis meses".

INFLACIÓN

Entre otras preguntas, el consejero ha respondido al diputado de Vox Gonzalo Centeno Martín sobre "cómo valora desde su Gobierno el incremento continuado de la inflación en los últimos meses", mientras ha planteado la posibilidad de paliarlo con una deflactación en las tarifas del IRPF.

En ese sentido, Peláez ha incidido en que se trata de un problema de escala global, multicausal y complejo. Ha mostrado la disposición de la comunidad para contribuir a paliarlo aunque el margen de maniobra "es limitado".

Además de enumerar medidas aplicadas frente a la inflación, el consejero ha señalado que la AIReF advierte de que "sería una imprudencia" adoptar medidas estructurales rebajando impuestos ya que los ingresos en 2023 y 2024 "son absolutamente extraordinarios".