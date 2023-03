Sánchez se escuda en una intensa agenda internacional para evitar el 'caso Mediador'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez va a refugiarse durante las próximas 48 horas en su agenda internacional. Viaja a Irlanda, Dinamarca y Finlandia para sondear acuerdos de cara a la presidencia española de la UE. Pero aquí, en casa, el incendio por el caso 'Mediador' sigue sin apagarse y hace mella en el ánimo del PSOE

Pedro Sánchez pone tierra de por medio confiando en que en casa escampe y protagoniza su segunda gira preparatoria del semestre europeo.

En esta ocasión los destinos son Irlanda Dinamarca y Finlandia. Quiere exponer al presidente sus prioridades entre las cuales están la reforma del mercado eléctrico, la política de alianzas de la Unión o el pacto migratorio.

Tras de sí. durante 48 horas, Sánchez buscará dejar el incesante caso 'Mediador'. Desde la Moncloa llaman a abrir perspectiva confiados en que el ruido como gustan definir a la crisis, acabe perdiéndose en la polvareda.

Otros dirigentes del PSOE admiten la necesidad de resistir pero sin dejar por ello de advertir contra la previsible amargura mediática que puede desgastar a la organización sobre todo en las Islas Canarias.

Marco Antonio Navarro Tacoronte, más conocido como 'mediador' de la trama de corrupción que ha puesto en jaque al PSOE ha sido respondido con un "silencio" a la pregunta Carlos Herrera sobre si este escándalo de corrupción, que en principio se circunscribe a Canarias podría tener proyección nacional.

"¿Le vale con mi silencio, don Carlos?"

Precisamente este miércoles Carlos Herrera interpelaba en Herrera en COPE a Marco Antonio Navarro, en 'Mediador' sobre si la trama podría salpicar al PSOE nacional: "¿alguna de las empresas de esta trama comenzó a trabajar en las provincias o comunidades dónde vienen los diputados que fueron a las comidas?", le cuestiaba el comunicador.Un breve silencio en antena que se rompía con la respuesta de Navarro con otra pregunta "¿le vale con mi silencio Carlos?". "Hombre, puedo intuir detrás de su silencio", le replicaba Carlos Herrera. "Hay ciertas cosas que están donde están y que ahora mismo no puedo ni debo (contestar)", se mostraba prudente el 'mediador' que terminaba por aclarar "¿usted qué cree que se habla en esas cenas, que comemos a niveles exagerados, nos hinchamos a beber vino y nos tomamos un Gin tonic y quedamos como señores y tan amigos?, ¿llega el empresario se gasta un pastizal porque me apetece y porque eres diputado del PSOE? Espero que me haya podido entender lo que le he querido decir", zanjaba.





