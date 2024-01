Pedro Sánchez y Pablo Iglesias recuerdan con afecto a Miguel Barroso

El fallecimiento del periodista Miguel Barroso, colaborador intermitente del partido socialista y secretario de Estado de Comunicación en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha llenado las redes sociales de condolencias del partido y de otros miembros de la política.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado en X (antes Twitter) el "criterio y compromiso, inteligencia y amabilidad" del comunicador.

Sánchez, al que también asesoró Barroso, ha subrayado la "elegancia vital y siempre la palabra justa en el momento oportuno. Así recordaremos a Miguel Barroso". Un texto que ha terminado dirigiendo un abrazo "muy fuerte" a su familia y allegados, "con todo mi afecto y cariño. Descansa en paz, amigo".

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias le ha recordado en la misma red social como "brillante, atento, discreto, irónico Hasta siempre, Miguel".

Por su parte, Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, ha fabulado sobre la llegada al cielo de Barroso en su mensaje. "Cuando le ha abierto San Pedro le ha dicho: ¡que venga tu jefe! Ya os vale... Entonces le han mandado al infierno, le ha abierto el diablo y le ha dicho: ¡no exageres, que vengo de La Habana! Piensan mandarlo de vuelta más irónico y elegante".

El líder del PSC, Salvador Illa, que se siente consternado por su pérdida, mantuvo un trato cercano con Miguel Barroso, especialmente durante su etapa como ministro de Sanidad, un momento -refleja- donde pudo "apreciar su mirada estratégica, su compromiso con los valores progresistas y su disponibilidad y generosidad".

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha apuntado el apartado más familiar de Barroso: "le recordaré siempre junto a Carme (Chacón, exministra de Defensa con la que estuvo casado, ya fallecida) y Miquel (su hijo), lleno de vida y de proyectos".

Barroso fue director de la Casa de América en España entre 2006-2009, institución que en X ha lamentado "profundamente la muerte del periodista y escritor Miguel Barroso" y ha recordado su paso por la Casa de América "donde trabajó intensamente y se ganó el cariño y aprecio de todos".

Muy emotivo ha sido el mensaje en Instagram que le ha dedicado su exmujer, la periodista Charo Izquierdo, un texto que ha acompañado con una fotografía de los dos en la boda de una de sus dos hijas.

"Con quien tanto quería; Con quien tanto soñé; Con quien tanto reí; Con quien tanto lloré; Por quien tanto canté", comienza diciendo.

"Nos quedan muchos recuerdos. Muchas voces. Muchas vidas de esas que viviste a tope. Muchas de esas que nos impelías a vivir a quienes querías y te querían", afirma.

Izquierdo asegura que son muchos los que "te debemos tanto. Tantos que te agradecemos tanto. Tantos que cantaremos 'me cuesta tanto olvidarte' o 'por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti', para añadir que se va "un gran referente".

Por último, recuerda que sus hijas y su hermano "tienen un gran faro al que mirar siempre. Porque ahí estarán todas tus enseñanzas, aunque no consigan leer todo lo que tú leíste".