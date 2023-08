Pedro Sánchez está dispuesto a reunirse con Feijóo para hablar de la investidura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, iniciará con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, su ronda de contactos para buscar apoyos como candidato a la investidura, sabedor de que es "extremadamente difícil" lograr el respaldo necesario para ser elegido.



Con un mes por delante hasta el debate de los días 26 y 27 de septiembre, el PP ha revelado el primer paso de Feijóo, una llamada telefónica a Sánchez en las "próximas horas" para pedir una reunión. Moncloa ha trasladado que Sánchez está dispuesto, por lo que queda por conocer formato y fecha.



El presidente de los populares contactará además con los presidentes autonómicos, aunque tampoco se conoce aún cómo lo hará.



A Sánchez le dirá que "no es razonable" ni "bueno para España" que intente ser presidente "cediendo lo que sea" a los independentistas y le ofrecerá "explorar fórmulas" para dar "estabilidad al país" y que quien "ha ganado las elecciones pueda conformar un Gobierno", según ha anunciado el dirigente del PP Borja Sémper.



Los socialistas han acogido este llamamiento pidiendo a los populares que se disculpen por haber "deslegitimado al Gobierno e insultado al PSOE" y por llamar al "transfuguismo" en sus filas, según ha señalado la portavoz del partido, Pilar Alegría. Pese a ello, aceptan la reunión.



Más allá del contacto con Sánchez, el PP no ha concretado detalles de la ronda de cara a la investidura con los grupos. Hablarán con todos, en el ámbito parlamentario, salvo con EH Bildu. Está en el aire tanto el calendario como si Feijóo será el interlocutor en todos los casos.



A cuatro escaños de la mayoría necesaria, el PP admite que es "extremadamente difícil" lograr la investidura de Feijóo, pero insiste en que "no es imposible" y que el candidato no puede quedarse "cruzado de brazos".



Con ese argumento y con la promesa de que no cederán ante propuestas "descabelladas" como la ley de amnistía o el referéndum en Cataluña responden a las críticas internas por hablar con JxCat, que ha verbalizado el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.



El PP pretende que en la ronda de contactos queden claro dos modelos: el de Feijóo, que quiere "escuchar" pero no "ceder" ni "venderse" y el de Pedro Sánchez, al que acusan de estar dispuesto a "subastar" incluso el cumplimiento de la ley.



En ese sentido, el PP recuerda que en 2021 el PSOE se alineó con un informe del Congreso que se opuso a tramitar la amnistía que pedía el independentismo catalán porque contravenía el artículo 62 de la Constitución.



Por otra parte, defienden que Feijóo quiera escuchar a los presidentes autonómicos, pese a que estos no tienen voto en la investidura. El expresidente de la Xunta acostumbra a recordar su buena relación con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o con el lehendakari, Íñigo Urkullu.



Precisamente García-Page ha abogado por "entre todos" formar gobierno, pero ha pedido que "no sea a cualquier precio".



Además, para no entrar en los debates internos de otras formaciones, el PP ha evitado pronunciarse sobre la petición que el exdiputado general de Bizkaia por el PNV José Alberto Pradera de abstenerse en la investidura de Feijóo, en contra del criterio de Andoni Ortuzar.



El PP ha adelantado además los ejes del proyecto de Feijóo, que para su investidura ofrecerá medidas para crear empleo, sanear las cuentas públicas y reducir la carga fiscal; prometerá una regeneración institucional, reformas en financiación autonómica, el agua o la Justicia, garantizar las pensiones, mejorar la sanidad o abordar el reto demográfico.