Pedro Sánchez conversará mañana de pactos con Junts y ha citado el viernes a ERC, que se reserva

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, se reunirá este jueves telemáticamente con Junts per Catalunya (JxCat) para hablar de posibles pactos de Estado para reconstruir el país tras la crisis del coronavirus y ha citado a Esquerra Republicana (ERC) para el viernes, también desde la distancia, aunque el partido que lidera Oriol Junqueras aún no ha confirmado si acudirá o no.

En concreto, Borrás tiene cita este jueves a las 12.30 horas del mediodía, según informaron fuentes de esta formación. Inicialmente, Junts había mostrado sus recelos de participar en la reedición de unos pactos que eran "un mito" porque, en su opinión, no sirvieron para "romper con el franquismo" .

En un videocomunicado de este mismo miércoles, y recogido por Europa Press, Borrás ha recalcado que acude a la reunión con Sánchez "para escuchar" y para ofrecer propuestas para salir de la crisis económica y social que se abrirá tras la emergencia sanitaria, pero "no para blanquear nada", que es lo que, a su juicio, evoca la denominación de Pactos de la Moncloa.

"Un Gobierno que no ha sido capaz de dar salida a propuestas que se le han planteado desde el ámbito de Junts con medidas extraordinariamente concretas y factibles, y un Gobierno que ha tomado las competencias pero elude la responsabilidad, difícilmente podrá ofrecer pactos a posteriori cuando no ha sido capaz de hacerlos en el momento en el que le escucha todo el mundo", ha manifestado,

ERC DECÍA QUE NO BLANQUEARÍA ESTE PROCESO

Desde ERC sólo han apuntado que les han citado el viernes pero aún no han confirmado si participarán o no del encuentro y quién lo hará. El partido que capitanea Junqueras viene defendiendo desde hace días que no participaría de unos nuevos Pactos de la Moncloa. "Nunca contribuiremos a blanquear este régimen que surgió de aquellos pactos", defienden los independentistas catalanes.

El viernes el jefe del Ejecutivo también ha cerrado un encuentro con la portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua. Será la primera entrevista del presidente del Gobierno con Bildu, pues hasta ahora los contactos con la izquierda abertzale los llevaba la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra.

El Gobierno ya había anunciado que, a la espera de cerrar una cita con el líder del PP, Pablo Casado, mantenía su intención de entrevistarse con todas las formaciones parlamentarias entre el jueves y el viernes.